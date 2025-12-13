Más de 120 vecinos cerraron el año con capacitaciones en el CPV 12 de Octubre

Con la entrega de más de 120 certificados, el Centro de Participación Vecinal (CPV) “12 de Octubre” cerró el ciclo anual de talleres y cursos de capacitación desarrollados durante el año, en el barrio homónimo. Las actividades dependen de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El acto se realizó en un clima de encuentro y celebración, donde más de un centenar de vecinos y vecinas recibieron sus certificados por haber participado en los distintos talleres y cursos dictados en el CPV, coordinados por la Dirección de Descentralización.

Durante la jornada también se anunció que en 2026 se ampliará la oferta de capacitaciones con salida laboral. Entre las nuevas propuestas se prevén talleres de soldadura, electricidad y peluquería, que comenzarán a dictarse a partir de los cursos de verano en enero.

El director de Descentralización, Daniel Toconas, destacó la participación de la comunidad a lo largo del año y señaló, “tuvimos una muy buena respuesta de los vecinos. Por eso los invitamos a sumarse el próximo año y acercarse al CPV para conocer los talleres disponibles”.

Por su parte, la administradora del CPV, Carolina Ruiz expresó, “entregamos más de 110 certificados y estamos muy contentos por la confianza de quienes participaron y de los profesores que formaron parte de este ciclo. Agradecemos el acompañamiento permanente del intendente, que impulsa estas propuestas en los barrios”.

Ruiz detalló que durante el año se realizaron talleres de danza de la India, gimnasia para mujeres, repostería, tejido, amigurumi, marroquinería, tango, folklore, entre otras actividades, y adelantó que para 2026 se sumarán nuevas capacitaciones vinculadas a oficios, a partir de la buena convocatoria que tuvo el curso de soldadura.

Finalmente, se invitó a los vecinos y vecinas a acercarse al CPV “12 de Octubre” para inscribirse en los talleres de verano o consultar la oferta disponible a través de los canales oficiales del centro.

Nota audiovisual: https://youtu.be/BfFpm7s4jGE