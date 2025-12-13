Prevención de la violencia de género. Maimará: trabajo conjunto para una chaya de mojones segura y libre de violencias

Se planificaron acciones conjuntas para una chaya de mojones libre de violencias por motivos de género y espacios seguros en Maimará

Se realizó en Maimará la reunión de Coordinación Institucional Chayada de Mojones, trabajo conjunto orientado a fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento durante los festejos tradicionales para garantizar espacios seguros y libres de violencias por motivos de género, promoviendo espacios responsables.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades desarrolló el encuentro con agentes de seguridad, personal de salud, bomberos de la ciudad histórica de Humahuaca y referentes de comparsas locales.

El objetivo de la jornada fue planificar estrategias articuladas que garanticen un entorno festivo ordenado, seguro y libre de violencia por motivos de género. Se acordaron líneas de acción para reforzar los dispositivos de atención, promover herramientas que permitan identificar situaciones de vulnerabilidad y acercar información correspondiente de los lugares de asistencia a mujeres y personas de la diversidad sexual.

Se destacó en este marco la importancia de profundizar las medidas preventivas durante los eventos masivos, especialmente en fechas de gran convocatoria impulsando el respeto, la participación responsable y la construcción de espacios saludables, igualitarios libres de violencia y discriminación.

La Provincia de Jujuy cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que brindan asistencia a través de profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía. En Maimará el dispositivo se encuentra ubicado en calle Airampo esquina Sumalawa del barrio Sumaj Pacha donde se brinda también información a quienes deseen consultar ante posibles casos de riesgo.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció especialmente a Gabriela Méndez, referente del Área de Género de la Municipalidad de Maimará y a Orlando Montoya, Secretario de Gobierno por acompañar esta iniciativa que fortalece el trabajo conjunto para garantizar el cuidado, respeto y el acceso a la información.

Participaron Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación y Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.