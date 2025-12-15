Almundo y Flybondi lanzan un beneficio exclusivo en pasajes para la provincia de Jujuy

Se trata de un descuento especial en vuelos domésticos para residentes de las provincias del interior. El beneficio podrá aprovecharse en toda la red de tiendas físicas de Almundo.

Almundo, la empresa omnicanal del grupo CVC Argentina, anunció al Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, una alianza estratégica con la aerolínea low cost Flybondi, destinada a fortalecer la conectividad y el turismo nacional. Juntas lanzaron un beneficio del 20% de descuento en viajes de cabotaje para residentes de la provincia.

En una reunión virtual se realizó la presentación del beneficio de residentes para jujeños. Participaron del encuentro, el Ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas y la Directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Ministerio, Belén Castro; el Director General de CVC Corp y Almundo, Diego García y representando a la tienda oficial de Almundo en Jujuy, Mariana Vigo Montero. Del equipo de Flybondi, participaron, la Directora de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Lucía Ginzo, el Director Comercial, Federico Pastori y el Coordinador de Asuntos Públicos, Andrés Rojas.

La iniciativa busca facilitar el acceso a los viajes aéreos desde y hacia el interior del país, promoviendo la movilidad regional y contribuyendo al desarrollo del turismo interno de cada provincia argentina. El beneficio se encuentra disponible en las 180 tiendas que Almundo tiene en todo el país. En la provincia de Jujuy está disponible en Balcarce 272.

“Esta alianza con Flybondi refuerza nuestro compromiso de acercar oportunidades de viaje a todos los rincones del país. Queremos que cada vez más personas puedan conectar con nuevos destinos, de manera accesible y con el respaldo de nuestras tiendas en todo el territorio argentino”, señaló Diego García, director de CVC Corp Argentina dueña de Almundo.

El Ministro de Cultura y Turismo, hizo hincapié en el incremento de tramos como una estrategia fundamental para el crecimiento conjunto: «El crecimiento en la conectividad aérea, especialmente con partners como Almundo y Flybondi, es clave, ya que nos permite lograr resultados superadores y, fundamentalmente, asegurar la sostenibilidad de las decisiones que tomamos para el sector turístico. Asimismo, estamos convencidos de que el factor competitividad es una variable que potencia los mercados y se traduce en beneficios directos para nuestra gente. Las nuevas tarifas y descuentos especiales para residentes de Flybondi, por ejemplo, favorecen directamente a la comunidad, beneficiando al ciudadano jujeño con más opciones y accesibilidad», destacó Federico Posadas.

“En Flybondi trabajamos para que nuestro propósito de dar la libertad de volar llegue a cada vez más personas. Por eso celebramos esta alianza con Almundo, que nos permite generar nuevas oportunidades de viaje y seguir impulsando el turismo interno”, sostuvo Federico Pastori, Director Comercial de Flybondi.

Cómo funciona el descuento

El descuento aplica para todas las rutas nacionales de Flybondi, con origen desde las provincias hacia Buenos Aires y entre distintos puntos del interior. Se puede optar sólo por tramo de ida o bien tramos de ida y vuelta, y puede utilizarse en cualquier fecha sin restricciones de temporada. Estará vigente para vuelos a realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 en nuestra tienda oficial de Almundo en Jujuy, Balcarce 272.

Para acceder al beneficio, los pasajeros deberán acreditar residencia en la ciudad de origen o destino de la ruta al momento de la compra, presentando su DNI como comprobante. Por ejemplo, un pasajero con residencia en Jujuy podrá aplicar el descuento en la ruta Jujuy – Buenos Aires (JUY–BUE) acreditando domicilio con su documento.

Con esta acción conjunta, Almundo y Flybondi continúan apostando al crecimiento del turismo nacional, impulsando la conectividad aérea y fortaleciendo el rol de las agencias como actores clave en el desarrollo del sector.

Acerca de Almundo

Almundo es una de las principales compañías de tecnología para viajes y agencia omnicanal. Mediante tecnología innovadora y el talento de más de 500 profesionales ofrece a millones de viajeros una plataforma digital para la búsqueda, reserva, gestión y economía colaborativa en servicios de viajes, además de una red de más de 175 sucursales propias y franquicias. Almundo es reconocida en la industria por su modelo de atención personalizada y omnicanal. Más información en www.almundo.com.ar.

Almundo forma parte de CVC Corp, el mayor grupo de viajes de Latinoamérica, conformado por 13 marcas, siendo nueve unidades de negocios en Brasil y cuatro en Argentina (Almundo, Biblos y la mayorista Ola), que actúan en los segmentos de viaje de vacaciones y ocio, corporativas/negocios y educación.

Acerca de Flybondi

Flybondi es la primera aerolínea low cost en Argentina. Fue fundada en 2016 y comenzó a operar el 26 de enero de 2018. La compañía opera en el mercado doméstico de Argentina y en el internacional conectando con Brasil, Paraguay y Perú. Ya transportó más de 17 millones de pasajeros, generando nuevos mercados, desarrollo e impacto positivo en los destinos a los que vuela.

El principal grupo inversor de la compañía es COC Global Enterprise, seguido por Cartesian Capital Group LLC, y otros inversores privados de Argentina y Europa.