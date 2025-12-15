Aquafines en el Natatorio Miguel Ángel López

Con la temporada de verano a la vista, el natatorio Miguel Ángel López se convierte en un punto de encuentro para los vecinos, ofreciendo actividades como Aquafitness. El secretario Altea enfatizó la importancia de esta iniciativa, destacando que “próximamente se intensifican estas propuestas para el beneficio de los vecinos”.

Con el fin de publicitar la pileta y los baños públicos, mientras se concluyen las obras en el parque San Martín, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, comentó que “es fundamental aprovechar esta época antes que llegue la temporada de lluvias más fuerte”, sostuvo, invitando a la comunidad a disfrutar del espacio. La pileta es un lugar icónico que permite encuentros en un ambiente refrescante, especialmente en un verano que promete ser caluroso.

La propuesta de actividades para el verano no se detiene aquí; Altea mencionó que se están planificando colonias de vacaciones para diferentes grupos etarios, incluyendo a personas con discapacidad. “Vamos a hacer foco en el agua para disfrutar y tener unas vacaciones de verano agradables”, concluyó.

Sergio Armata, de la coordinador de Deportes y Hábitos Saludables en Adultez y Adultos Mayores, expresó su entusiasmo por la convocatoria, “los miércoles, a partir de las 15:30, estamos ofreciendo nuevas clases de aquafitness. La aceptación de la comunidad ha sido increíble”. Destacó que no se necesita saber nadar, ya que el agua llega a la altura del pecho, permitiendo que todos participen según sus capacidades.

Armata añadió que esta actividad no solo mejora la coordinación y flexibilidad, sino que también ayuda a reducir el estrés. “Los esperamos a todos los miércoles aquí en el natatorio, ¡no se lo pierdan!”, enfatizó.

Para participar, se deben llevar toallas, chinelas, malla, gorra de natación y una botella de agua para mantenerse hidratado. Además, una enfermera estará presente para realizar controles médicos al ingresar, asegurando un ambiente seguro para todos.

Nota audiovisual: https://youtu.be/dqRddVfdNFI