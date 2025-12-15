Asistencia Directa. Comer en Casa: se entregarán unidades alimentarias en Quebrada y Puna

Del 16 al 19 de diciembre se entregarán Unidades Alimentarias a familias de distintas localidades con operativos municipales y puerta a puerta.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que el martes 16 de diciembre continuará la entrega directa de las Unidades Alimentarias del programa “Comer en Casa” del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) a familias de localidades de estas dos regiones.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Pla.So.Nu.P., autoridades de municipios, comisiones municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios se realizará en:

Hipólito Yrigoyen, desde el martes 16 al viernes 19 de diciembre, en la Comisión Municipal de 7 a13 horas. En tanto que en los parajes se realizará con la modalidad puerta a puerta.

Jurisdicción de El Moreno de la siguiente manera: martes 16 de diciembre en Pozo Colorado, San Miguel de los Colorados, Carrizal y Saladillo, de 8 a 13 horas. Miércoles 17 de diciembre en Lipán de 8 a 13 horas. Miércoles 17 y jueves 18 de diciembre en El Moreno, El Angosto, Cerro Bayo y San José del Chañi de 8 a 13 horas.

Paso de Jama, desde el miércoles 17 al viernes 19 de diciembre, en la Comisión Municipal ubicada en Avenida 4 de Octubre de 9 a 13 horas.

La cartera social recomienda concurrir al centro de distribución con el DNI del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).