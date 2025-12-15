El arte como puente para la inclusión: Declararon de Interés Cultural el proyecto “Un Mural, Muchas Miradas”

La propuesta impulsada por el Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis A. Martínez”, en articulación con la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE), el Estudio Creativo Abel Mamani y la Escuela N° 407 “Prof. Pablo Arroyo”, se materializó en un mural comunitario que refleja el trabajo colectivo y el compromiso con una sociedad más inclusiva.

Al respecto, el profesor Abel Mamani, coordinador del proyecto, se refirió al reconocimiento recibido por parte del Concejo Deliberante: “La realidad es que es una felicidad, porque un proyecto interinstitucional donde los alumnos de 5° año evocan el sentimiento y el mensaje de lo que es la inclusión y de lo que es trabajar con personas con discapacidad. Es importante entender que las instituciones tienen que articular y tener apoyo, y un marco de referencia siempre es positivo para enaltecer este tipo de proyectos”.

Más adelante, Mamani añadió: “La idea justamente fue realizar un mural en un proceso donde se trabajó con las personas de APPACE, con visitas en su espacio, y donde hubo instancias de concientización sobre la temática. El mural fue realizado en un día, pero es un trabajo que se viene pensando hace meses, entre bocetos, diálogos y las visitas de los chicos”.

A su turno, Lucrecia Mendoza, profesora de APPACE, comentó: “Nos encantó participar con el profesor Abel en conjunto con el Polivalente de Arte, en un trabajo muy lindo que se desarrolló en etapas. Hicimos un proceso de sensibilización donde vinimos a dar charlas sobre lo que es la problemática de la discapacidad y todo lo que involucra para mejorar la accesibilidad, la conciencia de inclusión y la participación social de los jóvenes. En mi caso, trabajo en un taller artístico con jóvenes en el Taller El Grito, donde realizamos muestras y también hemos participado en otra oportunidad con otro mural”.

“En este caso —continuó Lucrecia—, los chicos del Polivalente de Arte, después de la charla, pudieron hacer distintas propuestas y se fue elaborando un proyecto conjunto tomando las distintas ideas para dar justamente el mensaje de inclusión. Así que estamos muy felices, no solo porque los chicos pudieron participar de la ejecución del mural, sino también por todo lo que implicó el proyecto y por poder dejarlo plasmado en un lugar público que invita a la sensibilización del ciudadano común”.

Por último, Selene Mullicundo, profesora del Centro Polivalente de Arte, se refirió al mensaje que quisieron transmitir los estudiantes con el mural y señaló: “Los bocetos tenían esta temática de manera recurrente, vinculada a las diferentes discapacidades. La idea en sí era representar la diversidad de los cuerpos y las discapacidades”.

“Todo esto lo hicimos en el marco del proyecto interdisciplinario desde las materias Práctica Profesionalizante y Proyecto Emprendimiento, con los chicos de 5° año. Son estudiantes que están saliendo de la secundaria y estas prácticas les sirven si el día de mañana quieren seguir trabajando en el arte, los enriquece a la hora de salir al campo laboral”, concluyó.