Este martes el Multiespacio “Jorge el Perro Solís” celebra su primer aniversario

Con shows en vivo de Los Carnavaleros y La 115 como principales atracciones, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy celebrará el primer aniversario del Multiespacio “Jorge ‘El Perro’ Solís” del barrio Chijra con el StageUp Fest, un evento que también incluirá concurso de K-POP, stands de emprendedores, espacios saludables y propuestas recreativas para toda la comunidad. La propuesta tendrá lugar el lunes 16 de diciembre, de 15 a 22 horas, en Llamas esquina Los Quebrachales.

Pensado como un espacio de encuentro, expresión y proyección artística, el Stage Up Fest busca impulsar nuevos talentos de K-Pop, al tiempo que promueve la participación de emprendedores, creadores y jóvenes artistas locales, quienes podrán mostrar su trabajo y compartir una experiencia integral y abierta a toda la familia.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de concursos de K-Pop, stands de emprendedores, un espacio gamer, propuestas de nutrición y odontología, además de un espacio saludable destinado al bienestar general. Como cierre musical y atractivo central, se presentarán bandas en vivo, con la actuación de Los Carnavaleros y La 115, que aportarán ritmo y celebración al aniversario.

El evento no solo conmemora el primer año de vida del Multiespacio del bbarrrio Chijra como punto de referencia cultural y comunitario, sino que también reafirma el compromiso del municipio con la promoción de la cultura urbana, la inclusión juvenil y el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de integración social.

Las personas interesadas en participar de los concursos o propuestas pueden realizar sus inscripciones a través del código QR disponible en la difusión oficial del evento. La entrada es libre y gratuita.