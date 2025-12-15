Inclusión. Segundo encuentro del Grupo de Apoyo para madres, padres y familiares de personas con discapacidad

La actividad tendrá lugar el viernes 19 de diciembre a las 15:30 horas, en el Centro de Recursos para la Educación Inclusiva, ubicado en Calle Colón esquina Yécora, barrio Mariano Moreno de la capital jujeña.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, llevará a cabo al segundo encuentro del Grupo de Apoyo para Madres, Padres y Familiares, un espacio diseñado para brindar acompañamiento emocional, fortalecer redes comunitarias y promover herramientas que contribuyan al acompañamiento integral de Personas con Discapacidad.

Este ciclo de encuentros busca consolidar un espacio seguro, de intercambio y de aprendizaje colectivo, donde las familias puedan compartir experiencias, construir apoyos mutuos y reforzar estrategias que favorezcan la autonomía y el bienestar de las personas que acompañan.