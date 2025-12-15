Noticias de Jujuy

Inclusión. Segundo encuentro del Grupo de Apoyo para madres, padres y familiares de personas con discapacidad

Jujuy
Segundo encuentro del Grupo de Apoyo para madres, padres y familiares de personas con discapacidad

La actividad tendrá lugar el viernes 19 de diciembre a las 15:30 horas, en el Centro de Recursos para la Educación Inclusiva, ubicado en Calle Colón esquina Yécora, barrio Mariano Moreno de la capital jujeña.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, llevará a cabo al segundo encuentro del Grupo de Apoyo para Madres, Padres y Familiares, un espacio diseñado para brindar acompañamiento emocional, fortalecer redes comunitarias y promover herramientas que contribuyan al acompañamiento integral de Personas con Discapacidad.

Este ciclo de encuentros busca consolidar un espacio seguro, de intercambio y de aprendizaje colectivo, donde las familias puedan compartir experiencias, construir apoyos mutuos y reforzar estrategias que favorezcan la autonomía y el bienestar de las personas que acompañan.

También podría interesarte
Jujuy

Transformación Digital del Estado. Avances Estratégicos para un Estado más ágil y…

Jujuy

Gestión. Dos años de transformaciones en la Educación de Jujuy

Jujuy

Políticas socioeducativas. Avanzan nuevos diseños curriculares para especialidades de…

Jujuy

Asistencia Directa. Comer en Casa: se entregarán unidades alimentarias en Quebrada y…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.