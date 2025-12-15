Promoción y prevención. La vacunación es la única forma de prevenir el sarampión

Las dosis están disponibles en toda la provincia. Es fundamental que niñas y niños de 1 y de 5 años de edad cuenten con la vacuna triple viral.

A fin de reforzar la prevención del sarampión en todo el territorio de la provincia, el Ministerio de Salud de Jujuy continúa con la campaña intensificada para la vacunación de niñas y niños, y recordó que se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta especialmente a la población infantil y que solo se previene con el esquema de vacuna triple viral, que también protege frente a paperas y rubeola, es gratuito y está incluido en el Calendario Nacional de Vacunación.

El trabajo de los equipos sanitarios y de vacunadores es permanente para la vacunación, especialmente de niñas y niños de 1 año y de 5 años de edad que no cuenten con vacuna triple viral según corresponde a su edad, es decir, para iniciar o completar el esquema respectivamente. Asimismo, para aplicar la dosis a niñas y niños de 2, 3 o 4 años que aún no hayan iniciado el esquema y para la inoculación con segunda dosis a todos los niños nacidos en el transcurso de 2020 aunque no hayan cumplido los 5 años de edad.

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades.

Sus síntomas más frecuentes son:

• fiebre alta

• manchas rojas en la piel

• secreción nasal

• conjuntivitis

• tos

También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de 5 años y personas con comorbilidades generando complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central, es decir, convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento; inclusive puede causar la muerte.

El sarampión se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas.

No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, sin embargo, puede prevenirse contando con el esquema completo de vacuna triple viral.

La vacuna triple viral corresponde a:

• Niñas y niños de 12 meses a 4 años: deben tener 1 dosis de vacuna triple viral

• Niñas y niños de 5 años o más, adolescentes y personas adultas: deben tener 2 dosis de vacuna frente a sarampión y rubéola (puede ser doble o triple viral) aplicadas después del año de vida

En tanto:

• Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse

• El antecedente de vacunación se deberá constatar (registro nominal de vacunación o por presentación del carnet de vacunación).

Si bien Jujuy permanece libre de sarampión desde 1997, los equipos sanitarios realizan el trabajo de vigilancia permanente de la enfermedad, reforzando las acciones ante la actual situación epidemiológica regional.

La presencia de fiebre de 38 grados o más y de exantema, es decir, erupciones en la piel, independientemente de la edad y del estado de vacunación de la persona determinan un cuadro como sospechoso extendiendo la investigación también a la rubéola.

Ante la manifestación de estos síntomas se solicita a la población acudir de inmediato al CAPS u hospital más próximo al domicilio evitando la automedicación.