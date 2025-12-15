Secretaría de Deportes. El Carmen Basket e Independiente, nuevos campeones de Copa Jujuy-Prefederal

Organizado por el Gobierno de la provincia, se vivió la final de Copa Jujuy Energía Viva-Prefederal de Básquet. Independiente en femenino y El Carmen Basket en masculino, fueron los campeones en un estadio “Federación” que tuvo un gran marco de público.

“Muy contentos llegamos al final de una nueva disciplina de la Copa Jujuy que fure impulsada este año por el Gobernador, Carlos Sadir a través de la Secretaría de Deportes, articulado con diferentes áreas del Gobierno como ser Ministerio de Salud, Same, Ministerio de Seguridad y policía de la Provincia”, comentó Pedro Ruiz, Coordinador del certamen provincial .

Luego remarcó la importancia de haber “trabajado con la Federación Jujeña de Básquet y los resultados de la Copa Jujuy se los pudo seguir en vivo desde el link de la Confederación Argentina de Básquet, de hecho, uno de los premios otorgados, fue justamente la plaza a los ganadores para LaLIga Federal del próximo año”.

Ruiz destacó que “somos el torneo deportivo más federal que tenemos en la provincia, como lo manifestó el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, y está plasmado en las tribunas, el respaldo del público en cada partido, cada jornada, los deportistas disfrutan de jugar esta competencia que cada vez se suman más”, subrayó.

En femenino, la final quedó para Independiente que se impuso ante Villa San Martín 74-68, mientras que en masculino, El Carmen Basket le ganó a Club Atlético Gorriti 74-45, antes de los partidos, Sebastián Viveros, primera voz de Los Changos del Huaico, interpretó el Himno Nacional.

Al finalizar la jornada se procedió a la entrega de premios con la participaron Luis Calvetti, Secretario de Deportes, Pedro Ruiz, Coordinador Provincial de Copa Jujuy Energía Viva, Eduardo Ortuño, Director de Deporte Federado, Gustavo Lamas, Interventor de la Federación Jujeña de Básquet, Víctor Hugo González, Intendente de la ciudad de El Carmen.