Secretaría de Infraestructura . Las obras para la puesta en valor de la plaza ‘Américas Unidas’ , están al 80%

Avanzan las obras de revitalización de la plaza que optimizarán y ampliarán las posibilidades de uso para vecinos y vecinas, en el B° Cerro Las Rosas.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), a través de la Secretaría de Infraestructura, lleva adelante, con fondos provinciales, obras para la puesta en valor de la plaza ‘Américas Unidas’ un espacio recreativo y deportivo de referencia para vecinos y vecinas del B° Cerro Las Rosas. Los trabajos ya cuentan con un 80% de progreso.

El espacio verde está ubicado entre las calles República Dominicana y Estados Unidos, en un remanente que conforma el corazón de la manzana del barrio capitalino. Su recuperación es de importancia como punto de encuentro barrial para actividades recreativas, deportivas y eventos comunitarios.

Las intervenciones permiten reordenar el espacio y optimizar el uso del mismo. En este sentido, se redujo el tamaño de gradas, lo que permitió ampliar el área de piso destinado al juego y para encuentros comunitarios. También se retiró una jirafa, para conformar una cancha de básquet 3×3. En este sector restan tareas de demarcación, pintura y colocación de tablero.

En cuanto a los juegos infantiles, fueron reparados y pintados. Además, se trató la caminería existente con intervenciones para su mejora y se refaccionaron cuatro bancos existentes —con trabajos de terminación y nivelación con carpeta— y se incorporaron dos más. Como parte del reordenamiento, también se demolieron restos de mamposterías y pisos para despejar el sector.

Al presente, restan trabajos de parquización con especies como lapachos, tipas y cubresuelos que permitirán delimitar el área, mejorar la absorción del suelo y mejorar el entorno. También está prevista la colocación de cestos de basura para completar el equipamiento del espacio.