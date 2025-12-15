Transformación Digital del Estado. Avances Estratégicos para un Estado más ágil y cercano 2025

Durante 2025, el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización dirigido por la Ministra Isolda Calsina consolidó un proceso sostenido de transformación digital del Gobierno jujeño, orientado a fortalecer la eficiencia administrativa, la transparencia, la digitalización de servicios, la capacitación de equipos de gestión y la articulación público-privada.

La modernización del Estado, es entendida como un conjunto de reformas estructurales que impactan de manera profunda en el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico y social y en la competitividad provincial. En este marco, las innovaciones implementadas durante el año 2025 representan avances concretos de este proceso dirigido hacia una Administración Pública más ágil, accesible y orientada principalmente al ciudadano.

App y Portal TuJujuy (https://www.tu.jujuy.gob.ar):

Ambas son herramientas tecnológicas amigables, que usan cotidianamente más de 120.000 y más de 30.000 jujeños, respectivamente. Fueron impulsadas y administradas por el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización con el fin de dar acceso digital único a todas las áreas de gobierno. Para que ello ocurra, los equipos estudiaron, simplificaron y digitalizaron trámites, turnos y acceso a derechos y servicios de la provincia.

En 2025 se sumaron nuevos servicios para la ciudadanía como «Tu Salud», que geolocaliza centros médicos y hospitales para un acceso rápido y eficiente, junto a telemedicina para salud mental, adultos mayores, personas con discapacidad y consultas remotas.

El portal TuJujuy de trámites unificados siguió creciendo en utilidades y ya supera los 250 trámites digitales que progresivamente evitan al ciudadano colas, costos y tiempo de gestión, erradican la burocracia, eliminan el uso de papel y potencian la transparencia administrativa.

Este año con el propósito de fomentar la actividad económica se digitalizaron trámites clave: en Sociedades Comerciales, que permite inscripciones 100% online de empresas y comercios; el Certificado de información parcelaria de Catastro, en la Dirección de Inmuebles, para promover la actividad inmobiliaria agilizando emprendimientos, reduciendo costos e impulsando inversiones; la autorización de espectáculos y eventos bailables que simplificó la gestión a comerciantes y devolvió 200 policías (que hacían trabajo administrativo) a tareas de seguridad para cuidar a los jujeños.

Se innovó en el sector social con trámites digitales para personas discapacitadas, como el de gestión del pase de transporte, más un Banco de Datos Provincial de Organizaciones de la Sociedad Civil con información actualizada y confiable, entre muchas valiosas utilidades.

También en 2025 se lanzó el Programa de Transformación Digital de Municipios, que acelera la modernización de seis municipios (El Carmen, La Mendieta, La Quiaca, Palma Sola, Perico y San Salvador de Jujuy) favoreciendo la digitalización de trámites, turnos y servicios para mejorar la atención al vecino.

IDEJuy: Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Jujuy:

En 2025 se lanzó IDEJuy que es el Portal de la Infraestructura de Datos Espaciales, una sumatoria de capas de información georreferenciada que permite visualizar mapas con datos estandarizados y de calidad provistos y actualizados por entes públicos y privados, en forma colaborativa.

La IDEJuy es una tecnología esencial para la toma de decisiones en contextos públicos y privados y es la base de la estrategia de Interoperabilidad que en el futuro permita fluir información entre diversos sistemas sin barreras, con eficiencia y mejorando la experiencia del ciudadano.

Durante el año se ofrecieron ciclos de capacitaciones, para organismos públicos y empresas, en la estandarización de datos, producción de objetos geográficos y articulación técnica en el nuevo geoportal provincial. Además, se desarrolló la primera cohorte de la Diplomatura Universitaria en Datos Espaciales en convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy; un hito histórico para la profesionalización de servidores públicos y el desarrollo estratégico de la provincia.

GDE (sistema de gestión documental electrónica):

Este año el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización mediante GDE ha profundizado la modernización transversal de la Administración Pública, a través de la capacitación masiva para el uso generalizado de tecnología que transforma progresivamente la actividad pública, tradicionalmente en papel, a una gestión digital ágil, transparente y más eficiente.

Estas transformaciones impactan en lo ambiental, en la transparencia y en el orden económico de manera profunda y multifacética, ya que un Estado moderno y eficaz es un pilar esencial para la sustentabilidad, el progreso económico y el fortalecimiento de las instituciones.

Este año, 13.035 nuevos expedientes fueron iniciados y tramitados en modalidad electrónica, lo que se tradujo en un ahorro de 652 millones de pesos.

Todavía queda mucho camino por recorrer, porque en la administración central en el año se iniciaron 78.989 expedientes en papel lo que implica un gasto de 3.949 millones de pesos. Si se hubieran tramitado esos expedientes electrónicamente se hubiesen ahorrado 3.830 millones de pesos que equivalen al costo de 79 patrulleros o 3.038 computadoras de escritorio.

En 2025 se habilitó el Registro Civil Electrónico, en trabajo articulado con la Dirección del Registro Civil, que permite generar y almacenar actas en una base digital única, mejorando la seguridad de los datos personales y es la base para el intercambio documental entre organismos. Además se habilitaron las rendiciones de cuentas digitales fruto de un trabajo colaborativo convenido con la Auditoría General de la Provincia, promoviendo transparencia y eficiencia administrativa.

Se realizaron articulaciones con cámaras y entidades del sector productivo y los colegios profesionales (Escribanos, Ingenieros y Ciencias Económicas) para priorizar la simplificación y digitalización de trámites que sienten las bases de la interoperabilidad y faciliten la gestión ciudadana sin necesidad de acudir a oficinas estatales.

Ciberseguridad:

Durante el corriente año se profundizó en la regulación de la seguridad informática y la capacitación acerca del Protocolo de Ciberseguridad para reforzar las buenas prácticas informáticas y garantizar un entorno tecnológico más seguro que garantice la protección de los datos personales de los jujeños y la información pública.

Planeamiento Estratégico:

En 2025 se continuó dando impulso a la transparencia de las políticas públicas mediante la implementación de la herramienta “Visor de Datos Abiertos”, que facilita el acceso a información pública, la participación ciudadana y fortalece la confianza en las instituciones y, a la vez forja habilidades de planificación y evaluación de políticas en los equipos de gestión.

Más de ciento cincuenta funcionarios han sido entrenados y adquirido nuevas herramientas de planificación, gestión, administración, control de ejecución y de evaluación por resultados.

Durante este año se realizó la segunda cohorte del Webinar Internacional “Transformación Cultural y Liderazgo Creativo”. Más de noventa referentes de distintos países de América Latina y cincuenta funcionarios y referentes del sector social de Jujuy participaron del evento virtual internacional durante tres meses que fue co organizado por el ministerio con la Alcaidía de Medellín, fundación Crear Vale la Pena y universidades asociadas.

Durante todo el año se trabajó contribuyendo a profesionalizar diversas redes interministeriales de articulación con la sociedad civil, destinadas a la coordinación del abordaje y diseño de políticas públicas integrales respecto de problemáticas de salud mental, discapacidad, seguridad, juego ilegal, adicciones, entre otras áreas sensibles

Durante 2025, el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización consolidó un ecosistema digital provincial basado en:

-Transformación administrativa

Digitalización de trámites con reducción de tiempos y costos, de cara a la interoperabilidad entre organismos para implementar el principio once only (OOP) o “una sola vez”.

-Desarrollo económico

Facilitación de la creación de empresas, atracción de inversiones y fortalecimiento del sector productivo, ahorrándole tiempos burocráticos y costos de gestión.

-Transparencia y confianza ciudadana

Datos abiertos, rendiciones digitales y procesos más claros y accesibles.

-Innovación tecnológica

Geo-portales, acceso a telemedicina, ciberseguridad y plataformas digitales integradas.

-Articulación público-privada y académica

Trabajo conjunto con cámaras empresariales, colegios profesionales, municipios, universidades y organismos nacionales.

“Gracias al trabajo comprometido de un pequeño equipo de excelencia, en articulación transversal con organismos provinciales, municipales y el sector privado, en 2025 hicimos avances estratégicos destinados a fortalecer la política de innovación pública y transparencia que impulsa el Gobernador Carlos Sadir; sin embargo, sabemos que aún nos queda mucho trabajo por hacer, para facilitar más la vida de los jujeños y el desarrollo de nuestra economía tradicional y la del conocimiento”, dijo la ministra Isolda Calsina.