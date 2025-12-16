Culminaron los torneos intercentros de Fútbol Infantil

La Dirección General de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante el cierre de los torneos intercentros de Fútbol Infantil, una propuesta que convocó a todos los centros deportivos municipales y que marcó el final del Ciclo 2025 de la disciplina.

Durante la jornada se disputaron las finales de los torneos Apertura y Clausura, en las categorías mixto y masculino, con una destacada participación de niños y niñas, el acompañamiento permanente de las familias y el trabajo comprometido de los profesores.

El acto de cierre y entrega de premios contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón y del secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, quienes acompañaron a los participantes y resaltaron la importancia del deporte como herramienta de contención, inclusión y formación integral.

En la ocasión, Altea expresó que “celebramos el esfuerzo compartido de las familias que eligen nuestros centros deportivos y de los profesores, ya que se genera una comunión que año a año vincula a los niños con el Municipio”. Además, destacó que desde el área se continúa fortaleciendo el trabajo territorial para brindar más oportunidades deportivas en los distintos barrios de la ciudad.

El subdirector de Deportes y Recreación , Gustavo Caliva valoró el acompañamiento de los padres y madres, y el compromiso de los equipos docentes, factores clave para el desarrollo exitoso de los torneos y el crecimiento de los niños y niñas a través del deporte.

Desde el Municipio se recordó que, si bien culmina el ciclo anual de las escuelitas deportivas, durante los meses de verano se desarrollarán propuestas como la Colonia de Vacaciones y otras actividades recreativas destinadas a niños, niñas y adolescentes.

Nota audiovisual: https://youtu.be/54HYk1B8dk8