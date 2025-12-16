Cultura. La Milonga del Gringo tango, música y encuentro en el corazón de San Salvador

Noticias de Jujuy

Este sábado, el Centro Cultural C.A.J.A se iluminará con los acordes del tango en una propuesta que reúne la musicalización de Gustavo el Gringo López y la voz inconfundible de Gilda Ruiz en una experiencia de pura tradición porteña trasladada a Jujuy.

La Milonga del Gringo es una celebración del tango que trasciende lo meramente musical para convertirse en un espacio de encuentro donde la música, el ritmo y la emoción confluyen. Gustavo el Gringo López en musicalización y Gilda Ruiz con su voz prometen transportar al público a los confines de la tradición tanguera, donde cada nota cuenta historias de pasión, nostalgia y argentinidad. Se trata de una actividad con contribución voluntaria, permitiendo que todos accedan a la experiencia sin barreras económicas.

El Ministerio de Cultura y Turismo respalda esta iniciativa como expresión de su compromiso con la preservación y difusión de géneros musicales que forman parte del patrimonio cultural argentino, reconociendo el valor de la contribución voluntaria como forma de participación comunitaria.

Una invitación a todos aquellos que deseen sumergirse en el alma del tango una noche de sábado: déjate llevar por la música y descubre por qué la milonga sigue siendo un ritual de encuentro en la ciudad.

