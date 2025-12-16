Noticias de Jujuy

Gestión. Docentes titularizaron por primera vez en el mes de diciembre

Jujuy
Docentes titularizaron por primera vez en el mes de diciembre

En un emotivo acto, el Ministerio de Educación, a través de la Junta Provincial de Calificación Docente, realizó el ofrecimiento de cargos titulares a docentes de Educación Inicial y Primaria.

Darío Abán, presidente de la Junta Provincial de Calificación Docente (JPCD), expresó durante el acto realizado en el Complejo Ministerial que “la titularización de cargos es un logro significativo para la educación de la provincia, ya que garantiza la estabilidad laboral y el reconocimiento a la trayectoria de los educadores, asegurando la continuidad pedagógica de nuestros niños y niñas”.

Cabe mencionar que este acontecimiento tradicionalmente se desarrollaba en el mes de febrero, pero con el objetivo de mejorar aspectos organizacionales, pedagógicos y sociales entre otros, se adelantó, por primera vez, al mes de diciembre.

De esta manera, el Ministerio de Educación continúa desarrollando acciones que fortalecen la carrera docente, benefician a los educadores y los impulsa a seguir perfeccionándose, en pos de mejorar la calidad educativa.

También podría interesarte
Jujuy

Entrega de certificados de Ley Micaela en Yuto

Jujuy

Niñez. Jujuy Presentó ante RELAF y el Poder Judicial los avances del programa Famiias…

Jujuy

Culminaron los torneos intercentros de Fútbol Infantil

Jujuy

Restricción de estacionamiento por tareas de demarcación en Av. 19 de Abril

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.