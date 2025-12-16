Niñez. Jujuy Presentó ante RELAF y el Poder Judicial los avances del programa Famiias de Acogimiento

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, presentó ante la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) y el Poder Judicial, los avances, resultados y desafíos del Programa Familias Solidarias, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Cuidados de Niños, Niñas y Adolescentes y del abordaje de los casos en sede judicial.

La actividad se desarrolló en el Salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial y contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Sergio Vidaurre; la directora y referente de RELAF, Matilde Luna; la oficial de Protección y Acceso a la Justicia de UNICEF, Magalí Lanfir; autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público de la Acusación y equipos técnicos del Programa Familias Solidarias.

Durante el encuentro se llevó adelante un conversatorio interinstitucional orientado a socializar la etapa de acompañamiento técnico de RELAF y UNICEF al sistema provincial de cuidados alternativos, poner en valor los logros alcanzados en Jujuy y redefinir, de manera articulada con los distintos actores del sistema, estrategias de política pública destinadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, así como a prevenir la pérdida del cuidado parental.

En ese marco, la ministra Marta Russo Arriola destacó que “el cuidado de la infancia es una política transversal. Nos hemos comprometido a cambiar el paradigma de la institucionalización y a trabajar sostenidamente por el derecho de niñas y niños a vivir en familia”. Asimismo, remarcó la importancia del acompañamiento internacional al señalar que “UNICEF y RELAF fortalecen de manera permanente la capacitación de los equipos, generando transformaciones reales. Desde el Ministerio trabajamos para concientizar que el acogimiento familiar no es adopción, sino un puente de cuidado y afecto”.

Del encuentro participaron jueces de la Suprema Corte de Justicia; el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bosatti; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos; la directora adjunta de RELAF, María Sánchez; el defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa, Matías Luna; la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Alejandra Martínez; defensoras y defensores oficiales; fiscalías de menores; coordinadoras de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial; integrantes del Registro Único de Postulantes a Guarda con Fines de Adopción, entre otros actores clave del sistema de protección integral.