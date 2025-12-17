Articulación. «Escuchamos y no dudamos»: visibilizan redes de apoyo frente a la violencia de género

Las acciones conjuntas se llevan adelante con participación de la comunidad.

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación Contra las Mujeres y los 16 Días de Activismo se realizó en el barrio Ciudad de Nieva la campaña “Escuchamos y no Dudamos” con intervención artística para la prevención de la violencia de género.

Esta iniciativa de ONU Mujeres y UNFPA Argentina con el apoyo de la Embajada Británica en Argentina (ukinargentina) y Embajadas de los Países Bajos (nl.in.argentina) reafirma un compromiso de escuchar, actuar y acompañar, a través de redes de apoyo a mujeres que atraviesan situaciones de violencia, con el trabajo de profesionales altamente capacitados que atienden la línea provincial gratuita 0 800 888 4363 y que asisten en los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Vulnerabilidad dispuestos en toda la provincia.

En la jornada el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades junto al artista Ariel Cortéz y los referentes del Centro Vecinal del barrio Ciudad de Nieva, se intervino la cabina ubicada en la Plaza de Los Leones, donde más de 100 personas pudieron escuchar testimonios reales de mujeres que atravesaron situaciones de violencia y las voces de los profesionales que acompañan y contienen todos los días.

Participaron también promotores y promotoras del programa REE SI!, Red de Empoderamiento y Educación Sexual Integral quienes compartieron información sobre los 19 Centros de Atención Integral y la línea 0 800 888 4363, además de los programas vigentes.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy específicamente a referentes de la Dirección de Salud Integral y Género y los Departamentos de Promoción y Atención por el acompañamiento en la actividad.