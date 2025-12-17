Cultura. Show Cierre Taller de Danzas Urbanas, el Ladies Hells Congress presenta su propuesta en Cabildo

Este viernes, Cabildo acogerá el cierre del Taller de Danzas Urbanas con un espectáculo que condensa técnica, energía e identidad en una propuesta que desafía los límites del movimiento.

Sol Alonso, Gabriela Mancini y Agostina Pastene, integrantes del Ladies Hells Congress, presentarán un show que cierra el ciclo del taller con una experiencia de cuatro horas donde la danza urbana se despliega en toda su intensidad. La propuesta es una manifestación de lo aprendido, practicado y sentido en el espacio de formación, transformando el taller en acción escénica que invita a la comunidad a presenciar la evolución de quienes descubrieron en las danzas urbanas una forma de expresión y libertad.

El Ministerio de Cultura y Turismo respalda estos espacios de formación artística y sus instancias de cierre, reconociendo que la educación cultural es fundamental para nutrir la escena creativa local y permitir que nuevas voces encuentren su lugar en el panorama artístico de Jujuy.