El intendente “Chuli” Jorge recibió al Ballet Juventud Prolongada, ganador del Martín Fierro a la Danza

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió en el Salón de los Intendentes al Ballet Municipal Juventud Prolongada, reciente ganador del Premio Martín Fierro a la Danza, en la categoría Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folclóricas, uno de los máximos reconocimientos a nivel nacional.

Durante el encuentro, el jefe comunal expresó su profundo orgullo por el logro alcanzado por el cuerpo de baile, destacando no solo el premio obtenido sino también el ejemplo humano y cultural que representa el ballet para toda la comunidad jujeña.

“Con el afecto de todo este equipo extraordinario, que dan un ejemplo maravilloso de juventud prolongada, pero también de transmisión de valores para toda la comunidad. Son profundamente jujeños, respetan nuestras tradiciones, las difunden por todo el país, recorren kilómetros y kilómetros para expresar nuestro arte y nuestra cultura. Son verdaderamente un orgullo para todos los jujeños”, manifestó el intendente Jorge.

En ese sentido, subrayó la importancia del reconocimiento obtenido: “Este es el premio mayor, el que les faltaba conquistar. Ya no sé qué otro campeonato se puede inventar para ellos. Estamos verdaderamente orgullosos de nuestro ballet”.

Por su parte, Gustavo Aybar, director del Ballet Juventud Prolongada, agradeció el acompañamiento del municipio y de toda la provincia, y remarcó la relevancia del certamen a nivel nacional.

“Fue un placer competir con diferentes provincias de la Argentina. Llegamos a la final junto a siete provincias, entre ellas Tucumán, Mendoza y Buenos Aires, lo que hace que este premio sea muy importante a nivel nacional. Con esfuerzo, ganas y las buenas energías de todos los jujeños, pudimos lograrlo”, señaló.

Aybar explicó que el ballet presentó cuadros inspirados en la identidad cultural de la provincia, como Las Bordadoras de Caspalá y el Carnaval jujeño, destacando el valor de llevar las tradiciones locales a escenarios nacionales.

Finalmente, anunció que el ballet se encuentra organizando un evento especial para compartir el logro con la comunidad, “el día 27 realizaremos un festival en el Anfiteatro Las Lavanderas, donde vamos a presentar este premio maravilloso a todos los jujeños. Mostraremos los cuadros ganadores como Carnaval, Socabón y Lavado de Oro, todos netamente jujeños. Están todos invitados, habrá una sorpresa muy linda y un homenaje muy sentido”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/dnvF8SFUeNE