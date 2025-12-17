INPROJUY. Cuenta regresiva para el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada

La comunidad jujeña comienza a vivir la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada, que se realizará por primera vez en la provincia de Jujuy, en la sede del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY).

El sorteo tendrá lugar el sábado 20, a partir de las 22:00 horas, en el Salón Sorteador 304 de INPROJUY, y será transmitido en vivo para todo el país, consolidando a Jujuy como sede nacional de un evento de gran relevancia institucional y federal.

Lotería Unificada es un sistema de alcance nacional que integra a las provincias de Jujuy, Mendoza, La Pampa, Rio Negro, Neuquén y Santa Cruz, fortaleciendo el trabajo conjunto y el espíritu federal entre los organismos oficiales de juego.

El precio de la fracción es de 3.000 mil pesos, mientras que el precio del ENTERO para este sorteo extraordinario es de $30.000 pesos.

Los billetes se encuentran disponibles exclusivamente en agencias y subagencias o autorizadas por INPROJUY, garantizando transparencia, legalidad y seguridad a los interesados.

Este Sorteo Extraordinario de Navidad ofrecerá importantes premios, entre los que se destacan el premio a la fracción, múltiples premios especiales y, como momento más esperado de la noche, el premio mayor al entero: un Fiat Cronos 0 kilómetro, que podrá quedar en cualquier punto del país gracias al sistema federal de Lotería Unificada.

Además, el sorteo contará con un sistema duplicador, que incrementa las posibilidades de premiación al permitir que un mismo número ganador pueda acceder a más de un beneficio, haciendo de esta edición una propuesta aún más atractiva para el público.

Desde INPROJUY se invita a toda la comunidad a participar de este sorteo histórico, que combina tradición, innovación y un fuerte compromiso con el juego legal y responsable.

Con pocos días por delante, el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada promete ser una noche inolvidable, cargada de emoción, premios y celebración, llevando desde Jujuy la ilusión navideña a todo el país.