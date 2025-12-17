La Municipalidad de San Salvador de Jujuy celebró el primer aniversario del Multiespacio “Jorge ‘El Perro’ Solís”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy conmemoró el primer aniversario del Multiespacio “Jorge ‘El Perro’ Solís”, un espacio comunitario que, desde su inauguración, se consolidó como un punto de encuentro para vecinos, familias e instituciones del barrio, promoviendo actividades deportivas, recreativas, culturales e inclusivas.

El acto contó con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge, familiares de Jorge “El Perro” Solís, vecinos y referentes comunitarios. En la oportunidad, el jefe comunal destacó el profundo valor simbólico del multiespacio y recordó con emoción a quien da nombre al lugar, resaltando su calidad humana, su compromiso social y su rol como comunicador que marcó a generaciones desde el micrófono radial.

“Para mí es un gran orgullo haber estado hace un año con la familia de mi querido compañero de toda la vida. Jorge fue un ejemplo de persona, alguien que trascendía lo que hacía en la radio y que supo conectar y ser solidario con la gente. Este espacio nace para que no nos olvidemos, porque la peor condena que puede tener una persona es el olvido”, expresó el intendente, al tiempo que subrayó la importancia de multiplicar este tipo de espacios en distintos barrios de la ciudad.

Durante su discurso, Raúl Jorge también valoró el acompañamiento permanente de la comunidad y anunció la continuidad del programa de multiespacios urbanos, mencionando la reciente inauguración de uno en el barrio Coronel Arias y la construcción de otro en Santa Rita, con el objetivo de fortalecer el tejido social y la vida comunitaria en toda la ciudad.

Por su parte, Beatriz de Solís, esposa de Jorge “El Perro” Solís, agradeció el acompañamiento del Municipio y de los vecinos, destacando el impacto positivo de estos espacios en la unión familiar. “Estos lugares permiten que los chicos, los adultos y las familias vuelvan a encontrarse y a compartir. Es muy importante rescatar esa unidad que, con los problemas del día a día, muchas veces se va perdiendo”, señaló.

En tanto, la administradora del multiespacio, Mariela Bonutto, remarcó la importancia de este primer año de trabajo conjunto con la comunidad. “Es una alegría enorme cumplir un año acompañados por los vecinos y las instituciones. En este espacio se desarrollan actividades deportivas, recreativas, culturales e inclusivas, como el básquet en silla de ruedas. Seguiremos trabajando para fortalecer este lugar tan querido por el barrio”, afirmó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/jbWRpwUsSK0