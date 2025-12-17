Vecinos recorrieron la Expo Feria Navideña desarrollada en el Paseo Pachamama

A través de la Dirección de Descentralización del Ejecutivo Municipal, se llevó a cabo la Expo Feria Navideña, un espacio que fue destinado a visibilizar y comercializar los trabajos realizados por los talleristas y alumnos de los CPV, CIC y CAM a lo largo del año. La muestra reflejó la creatividad y la dedicación de quienes participaron en los distintos cursos y capacitaciones ofrecidos por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, consolidando estos espacios como verdaderos puntos de encuentro y formación.

Acompañando a los talleristas, el director de Descentralización y Calidad de Gestión, Daniel Toconas, expresó “se trata de la Expo Feria Navideña, un espacio donde los alumnos de los CPV, CIC y CAM expusieron y comercializaron los trabajos realizados durante todo el año, una muestra de gran esfuerzo, dedicación y aprendizaje que se vivió en cada capacitación, siendo un año muy positivo en participación vecinal y fortalecimiento de la educación comunitaria”.

Resaltó Toconas la entrega de más de 350 certificados a lo largo del año en distintas instituciones municipales, “reflejando el compromiso y la participación activa de la comunidad y cerrando un ciclo con un balance muy positivo, destacando la gran concurrencia de vecinos y el trabajo de los profesores que confiaron en estos espacios descentralizados del municipio para compartir sus conocimientos”.

Los vecinos pudieron conocer las producciones que se realizan en los propios talleres, elaboradas con material reciclado, entre las que se destacaron adornos navideños, bolsos, budines y pan dulce, estos últimos confeccionados por maestros panaderos. Además, se presentaron diversos tipos de talleres específicos que se desarrollan en el espacio, detalló.

Luego Alejandra Cruz, subdirectora de Descentralización, explicó “contamos con 13 unidades descentralizadas distribuidas en distintos sectores de la ciudad, como Alto Comedero, Huaico, Chijra, Malvinas, General Arias, entre otros. Estas unidades cumplen un rol fundamental como espacios de contención y cercanía con los vecinos, permitiendo que cada comunidad acceda a propuestas educativas, culturales y sociales sin tener que trasladarse grandes distancias”.

Resaltó en este sentido, “estas unidades descentralizadas no solo brindan talleres durante todo el año, sino que también ofrecen cursos de oficio, ampliando las oportunidades de formación para los vecinos. Y resaltó “este año, en articulación con el Ministerio de Trabajo de la Provincia, se dictaron cursos certificados en rubros como panadería, ayudante de cocina, reparación de lavarropas y electricidad, entre otros, sumándose las distintas capacitaciones que actualmente se exponen en la feria navideña, mostrando el trabajo y compromiso tanto de los alumnos como de los talleristas”.

En tanto especificó “los trabajos que se exhibieron tienen un sentido navideño acorde a la época, pero reflejan el gran abanico de habilidades desarrolladas durante el año, desde marroquinería, amigurumi, fibrofácil, arte y pintura, hasta diversos talleres creativos, todo lo presentado es 100% artesanal, elaborado con dedicación por los alumnos”.

Para finalizar, enfatizó Cruz, “los cursos se dictan de manera anual y gratuita en todos los CPV, CIC y CAM de la ciudad, que son espacios de formación y contención que el municipio pone a disposición de los vecinos, promoviendo el aprendizaje, el oficio, la creatividad y valorar el trabajo realizado a lo largo del año”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/vZznZywPWxc