Acciones articuladas. Prevención de la Violencia de Género en El Fuerte: se firmó un convenio de cooperación

El Convenio de Colaboración y Asistencia Recíproca tiene el objetivo de garantizar el funcionamiento del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia y fortalecer la descentralización de la sede local.

En el marco de las políticas públicas para la prevención de la violencia de género, la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro firmó un convenio de colaboración con la Comisionada Municipal de El Fuerte, Carolina López.

Convenio para la prevención de la violencia de género

Este acuerdo reafirma el compromiso del Estado Provincial y el Gobierno Local de continuar construyendo una provincia libre de violencia por motivos de género, promoviendo el acceso a derechos y el acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad especialmente en el interior de la provincia.

En la jornada se destacó la importancia del trabajo articulado para fortalecer redes de contención y asistencia a través de los 19 dispositivos con los que cuenta la Provincia de Jujuy. Los mismos están integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología quienes acompañan el proceso con el tratamiento y asesoramiento correspondiente.

El Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia donde pueden acercarse, consultar o solicitar atención está ubicado en Avenida Juan José Castro s/n del barrio Kirchner en Santa Clara.

También se recordó a la comunidad que se encuentra disponible la línea gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona para urgencias o consultas las 24 horas todos los días del año.

Se agradeció especialmente a la Comisionada Municipal de El Fuerte, Carolina López, y al Secretario de Desarrollo Humano, Mauricio Lamas, por su compromiso en la construcción de un Jujuy más justo, libre e igualitario.

Estuvieron presentes el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; y a la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Gabriela Salinas.