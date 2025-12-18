Cultura. Jujuy apuesta por la cultura, referentes y autoridades de más de 50 municipios se reunieron en San Salvador

La Provincia cerró el año con un balance muy positivo en materia cultural. Ayer, en el Teatro Mitre de San Salvador, el Consejo Provincial de Cultura (CoProCul) reunió a referentes y autoridades culturales de más de 50 municipios y comisiones municipales para analizar los logros de 2025 y los planes que vienen para el próximo año.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, fue claro: la cultura es el valor agregado que nos diferencia. «Somos la capital nacional de la Pachamama y eso hay que ponerlo en valor», destacó durante la reunión. Y los números lo confirman: en tiempos de ajuste económico, el gobernador Zadir decidió mantener e incluso aumentar las partidas presupuestarias para cultura.

Lo interesante está en cómo estas dos áreas se retroalimentan. Mientras el turismo trae visitantes, la cultura es lo que realmente los cautiva. Los números hablan: casi un millón de dólares diarios de impacto turístico, 28.000 puestos de trabajo garantizados, y lo más importante: los turistas ya no vienen de paso. Ahora se quedan. Pasamos de 1 noche promedio a más de 3 noches, lo que prácticamente duplicó la cantidad de visitantes.

El Carnaval de Jujuy sigue siendo la estrella (el más convocante y singular del país), pero la idea es que todo el verano sea carnaval. Por eso trabajan con los Mojones de Maimará, las copleras de Purmamarca y el enero tilcareño, para que enero y febrero también tengan movimiento.

No es solo promoción. La provincia invertió en lo concreto: pasó de 10.000 a casi 14.000 camas hoteleras en los últimos años. Próximamente se abre el Hilton, y en 2027 llega el Meliá. La Ruta 34 está consolidada, la Ruta 66 en expansión, y ya hay más de 100 kilómetros de rutas asfaltadas hacia circuitos que antes estaban en malas condiciones: Reyes, Yala y muchos otros alternativos.

También está en marcha la reapertura de Lola Mora (marzo-abril), que será otro ícono importante para la capital provincial. Poco a poco la ciudad deja de ser un lugar de paso y se convierte en un destino elegido por su gastronomía, su cultura, sus hoteles, su historia.

Lo que destaca en esta sesión del CoProCul es el trabajo conjunto. No es Buenos Aires impulsando políticas hacia Jujuy, sino municipios, comisiones municipales y la provincia articulando estrategias. Cada localidad con sus características, pero todas en la misma dirección. Eso es lo que permite que los recursos se apalanquen y lleguen a cada rincón de la provincia.

Como dijo Posadas: «Se vienen años desafiantes. Lo que se ha logrado es muchísimo, pero lo que viene por delante todavía es más».