Cultura. Regresa Siempre Jóvenes  con  música, DJ en vivo y encuentro en el Multiespacio General Arias

Este sábado, el Multiespacio General Arias se transforma en un espacio de celebración y encuentro. Bajo el nombre «Siempre Jóvenes», llega una propuesta dinámica pensada para las juventudes: DJ en vivo, música en directo y un ambiente pensado para disfrutar, moverse y compartir en comunidad al cierre del año.

Es la clase de propuesta que busca generar espacio sin barreras de acceso: sin requisitos, sin complejidades, solo la invitación a estar presentes juntos. La música en vivo y el trabajo del DJ crean el clima para que la gente se encuentre, conozca, baile y festejen los últimos días del año en un ambiente seguro y abierto.

Entrada libre y gratuita. El Ministerio de Cultura y Turismo junto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy convocan a ser parte de esta celebración colectiva.