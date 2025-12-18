Desarrollo Turístico y Gestión del Río Grande: ejes de la 3° edición del Gran Jujuy Sostenible

Autoridades de los municipios de San Salvador de Jujuy, Yala, Palpalá y San Antonio, junto a funcionarios de diferentes áreas del gobierno de la provincia y profesionales de la Universidad Nacional de Jujuy, participaron de la 3° edición del Gran Jujuy Sostenible, iniciativa mediante la cual se promueve la gestión integrada y la planificación coordinada entre los estados municipales, todo con el objetivo de articular políticas acordes a las realidades sociales, económicas y ambientales de los distritos que conforman el conglomerado Gran Jujuy.

En torno a los temas abordados, la secretaria de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Adriana Díaz, reseñó, “estamos verificando las mesas de trabajo, y estamos cerrando dos mesas de trabajo, una que tiene que ver con estrategias para la determinación de líneas de ribera del Río Grande, y la segunda mesa sobre Cultura y Turismo que trabajó todo lo relacionado al mapa turístico del Gran Jujuy y la agenda gaucha”.

A la vez, destacó la participación de representantes del Ministerio de Ambiente, de Recursos Hídricos y de la Dirección general de Inmuebles del gobierno de la provincia, como así también de la Universidad y de otras instituciones, tales como la Asociación de Guías de Turismo y la Cámara Hotelera, que brindaron valiosos aportes que enriquecieron los temas propuestos en las diferentes mesas definidas en la presente edición de la convocatoria. Al aludir a la tarea desarrollada en 2025, dijo, “estuvimos fortaleciendo el sistema y los procesos para poder trabajar todo lo que es Gran Jujuy”. A partir de ello valoró no solo la confianza generada entre los participantes, sino también el trabajo en equipo y la generación de redes para “mejorar el producto y los resultados”.

Con igual criterio, Luis Moreno, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Palpalá, valoró la coordinación lograda en los últimos tres años en los que los departamentos ejecutivos de los municipios del Gran Jujuy, los concejos comunales y equipos técnicos lo que permitió “bastantes avances para los municipios y esto es muy nuevo sobre todo en el área metropolitana”.

A pesar de los avances, reconoció que, “cuesta encontrar consensos porque cada municipio tiene sus propias políticas públicas y sus miradas sobre cómo puede ser un área metropolitana y en cada uno de los temas que vamos abordando”. No obstante, sostuvo que, “con trabajo y consensos hemos ido adelantando y mejorando sobre todo en lo que es el avance en la parte de cultura y turismo con la agenda cultural y turística en torno a la cual se lograron consensos”.

Al brindar mayores precisiones sobre la mesa de Gestión del Río Grande, detalló que junto a los organismos provinciales se procura “demarcar bien las áreas de ribera y dónde puede empezar a asentarse la gente y sobre todo la protección de los bosques nativos en cada una de las zonas donde hay distinta vegetación”. En base a lo realizado a la fecha reconoció que, “hay diferentes temas a trabajar en los años que vienen como el transporte o el medio ambiente, es decir, hay muchos temas en común en cuanto a obras públicas que son importantes”.

Por su parte, Claudio Augugliaro, titular de la organización Ciudadanía Metropolitana, entidad que a nivel país impulsa proyectos de investigación y propuestas legislativas sobre temas metropolitanos ponderó la experiencia generada en el conglomerado del Gran Jujuy. Precisó que, en los últimos años, “venimos trabajando en el tema de mejorar el organigrama de trabajo en materia metropolitana”. Al explicar los alcances de la propuesta comentó que, “nosotros vivimos en ciudades hace 6 mil años y gobernamos las ciudades, y la gran diferencia con las ciudades metropolitanas es que sobre un mismo territorio confluyen distintos poderes, es decir, algunas competencias las tiene la provincia y otras Nación, y en el caso del Gran Jujuy hay cuatro municipios”.

“Todo esto plantea un desafío en materia de gobernabilidad como el tema de transporte que es común a los cuatro municipios, así como el tema ambiental, entonces requiere necesariamente de un consenso y de generar un espacio de diálogo y de toma de decisiones para que esas decisiones sean efectivas y no que sea una colcha hecha de parches, sino que las decisiones sean tomadas a nivel del conjunto de los poderes que tienen jurisdicción sobre el Estado”, argumentó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fKqjfPKCI5E