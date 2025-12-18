Inicia una nueva edición de “Verano Activo” para adultos y adultos mayores desde el 5 de enero

A partir del próximo 5 de enero dará inicio una nueva edición del programa “Verano Activo”, una propuesta impulsada por la Municipalidad que promueve el bienestar, la recreación y la contención de adultos y adultos mayores durante la temporada estival, con actividades descentralizadas en distintos puntos de la ciudad.

Al respecto, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, destacó, “comenzamos el 2026 con la cuarta edición del Verano Activo exclusivo para adultos y adultos mayores. Estamos descentralizados en Capital, en Alto Comedero, Centro y en el distrito Oeste”. Asimismo, informó que “los interesados se tienen que acercar a las oficinas de calle Jorge Newberry 996, allí les brindaremos toda la información; en la Estación Saludable; y en el CPV Santa Ana de Alto Comedero”.

Humacata remarcó que el programa contempla una variada agenda de actividades pensadas especialmente para esta etapa de la vida, “son propuestas lúdicas, hay natatorio, juegos para adultos mayores, que a ellos les encanta, y siempre una propuesta de contención, nosotros hacemos prevención y contención de nuestros adultos, es algo diferente de los talleres que realizamos todo el año en la dirección y en la subdirección de adultos mayores”.

Por su parte, el subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, explicó el alcance territorial del programa y la metodología de trabajo, “la idea es trabajar con el adulto mayor desde Reyes hasta Alto Comedero en el límite con Palpalá, dividido en tres sectores: la zona de Alto Comedero, que estaríamos abarcando desde la Terminal Nueva hasta el que sería el límite, las 18 Hectáreas, con juegos recreativos, no competitivos, habrá pileta, se va a trabajar junto con profesionales”.

En ese sentido, agregó que “no son los talleres del día al día durante el año, son juegos en la cual la contención se materializa con juegos con agua, juegos de antaño, juegos retro, y vamos a contener al adulto mayor a través de los juegos cognitivos también, con profesionales de cada institución que están preparando los juegos para que sea algo divertido, algo fuera de lo común”.

En cuanto a las actividades previstas en el Distrito Centro, el coordinador de Deportes y Hábitos Saludables en Adultez y Adultos Mayores, Sergio Armata, detalló, “desde el Distrito Centro vamos a llevar a cabo la actividad de los días lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 19.30, en esta ocasión en la punta del Parque San Martín, más exactamente en la Dirección de Deporte, que está ubicado sobre la Avenida España”.

Armata precisó además que “van a realizar actividades, juegos recreativos, clase de baile, clase de canto, aquafitnes en el natatorio, talleres de nutrición, entre tantas cosas. Así que invitamos a toda la comunidad a participar en la parte del Distrito Centro, pueden acercarse a Estación Saludable e inscribirse de lunes a viernes de 9.00 a 12.30 y de 17.00 a 19.00 horas”.

Finalmente, indicó que “en cuanto a los requisitos, estamos solicitando el Certificado de Aptitud Física y fotocopia del Documento de identidad para hacer una planilla con todos sus datos personales”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/h6qBgnEdc6E