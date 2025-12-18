Se presentó la muestra colectiva Errantes en el Centro Cultural Héctor Tizón

En las instalaciones del Centro Cultural “Héctor Tizón” se presentó la muestra colectiva “Errantes”, que reúne obras de diversos artistas provenientes de Buenos Aires y del exterior, en el marco de la última propuesta del calendario anual de ese espacio cultural. La exhibición, que permanecerá abierta al público durante el mes de diciembre, ofrece una mirada plural y contemporánea del arte, reflejando la riqueza artística que vincula a distintas regiones del país.

De la apertura participó el intendente municipal, Raúl “Chuli” Jorge, quien destacó la importancia de la muestra Errantes, “una exposición colectiva que reúne obras de diversos artistas, principalmente de Buenos Aires, engalanando el cierre del año en el Centro Cultural Héctor Tizón, como la última muestra del calendario anual”.

También estuvo presente el secretario de Turismo y Cultura, Luciano Córdoba, quien señaló que la curaduría estuvo a cargo del artista jujeño Sergio Cruz, residente desde hace años en Buenos Aires, donde dirige una galería de arte. “Es un importante nexo entre las artes visuales de Jujuy y el mercado artístico porteño, impulsando en numerosas oportunidades la visibilidad de artistas jujeños y jujeñas”, explicó.

Córdoba puntualizó además que “es la segunda vez que se realiza una muestra de estas características, que reúne a diversos artistas y los trae a Jujuy con el objetivo de generar un espacio de encuentro, formación y reflexión, pensado no solo para el público en general, sino especialmente para jóvenes estudiantes de artes visuales y artistas consagrados, quienes participaron activamente de la jornada”.

Previo a la apertura formal de la muestra, se desarrolló un conversatorio en el que se abordaron temas vinculados al estado actual del mercado del arte, tanto en Jujuy como en el resto del país.

En este sentido, el funcionario municipal resaltó que se trató de “una oportunidad para compartir y conocer el trabajo de otros artistas, especialmente para los jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mundo del arte en Jujuy”. Asimismo, informó que la muestra estará habilitada durante lo que resta del mes de diciembre y todo enero, y podrá visitarse en el salón principal de artes visuales del Centro Cultural Héctor Tizón.

Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita, por lo que se invitó a toda la comunidad a recorrer la exposición. En los próximos días se anunciará una visita guiada especial, cuya información será difundida oportunamente.

Por su parte, el artista Sergio Cruz hizo referencia a la relación sostenida con el municipio desde hace varios años, recordando su rol como organizador de la muestra Viento Norte, hace más de una década, con el objetivo de impulsar la visibilidad de artistas jujeños en Buenos Aires.

Cruz agregó que “esa experiencia fue el punto de partida para pensar también en traer artistas porteños a Jujuy y mostrar nuevas tendencias del arte contemporáneo desde una mirada federal, al tiempo que se fortalece la presencia del artista jujeño en el circuito nacional, generando vínculos, intercambios y nuevas oportunidades, como lo viene haciendo Hocan en Buenos Aires”.

Al detallar la muestra, explicó que “presenta una diversidad muy rica de artistas, tanto nacionales como internacionales, con obras provenientes de Madrid y de distintos puntos de Buenos Aires. Participan escultores reconocidos, con importantes premios nacionales, así como artistas con una destacada trayectoria en el arte textil”.

En este marco, agradeció al municipio “por la existencia de estos espacios culturales que permiten dar visibilidad a artistas de nivel internacional, cuyas obras, presentes en escenarios como Miami, Nueva York o distintos países de Europa, hoy también pueden apreciarse en Jujuy”.

Finalmente, la artista Sabrina Federico expresó su agradecimiento por la instancia, señalando que “el año pasado participé con una obra, pero no pude venir personalmente ni experimentar la calidez de este espacio. Esta vez fue distinto, con una propuesta artística muy contemporánea y una experiencia enriquecedora de compartir este tipo de arte en un lugar tan receptivo”.

Federico remarcó que “trabajo con murales, lienzos y dibujo, y en esta oportunidad traje una serie de gallinas, que es lo que vengo pintando últimamente. La propuesta gira en torno a la idea de que estas gallinas conversan, celebran y comparten distintas situaciones, como si estuvieran reunidas sobre diferentes manteles, generando escenas cotidianas llenas de vida y color”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/9b3iHfbbI0A