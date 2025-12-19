Asesores legales y equipos técnicos ministeriales completaron la diplomatura Ley Lucio

Abogados y profesionales que integran equipos legales y técnicos de distintas áreas del Ministerio de Educación finalizaron la Diplomatura Ley Lucio, organizada por la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese marco, el pasado 18 de diciembre, participaron de la ceremonia de entrega de certificados, en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo de San Salvador de Jujuy, tras completar esta instancia de formación orientada al fortalecimiento del abordaje integral y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante el acto, el secretario general de la UNJu, Fernando Torrejón, destacó la importancia de la actualización permanente y del trabajo articulado entre instituciones para responder a los desafíos actuales. Enfatizó que la capacitación aporta herramientas fundamentales para una intervención más segura, responsable y con enfoque en derechos humanos.

Por su parte, la directora de la Defensoría, Alejandra Martínez, remarcó que la diplomatura surge de una decisión estatal de fortalecer las políticas públicas vinculadas a las infancias, promoviendo el trabajo colectivo entre organismos y una mayor presencia del Estado en la garantía de derechos.