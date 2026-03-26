Estado presente en territorio. Salud y municipios despliegan operativos en conjunto para prevenir casos de chikungunya

La estrategia articula equipos locales, provinciales y nacionales con despliegues en conjunto, integrando vigilancia activa, control focal y eliminación de criaderos para cortar la transmisión.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que, frente a la actual situación epidemiológica, se fortalece el trabajo articulado con los municipios para dar una respuesta rápida y organizada en territorio, con despliegues conjuntos que integran equipos locales, provinciales y nacionales en las zonas priorizadas.

En Aguas Calientes, el municipio tuvo un rol central en la organización del operativo, poniendo a disposición recursos humanos y logísticos para el abordaje integral junto a los equipos de Atención Primaria, el Hospital Arturo Zabala y la base de Vectores de Nación. El trabajo coordinado permitió intervenir de manera focalizada en la manzana del caso positivo y en las nueve manzanas colindantes, con acciones de búsqueda activa de personas con síntomas, control epidemiológico, toma y derivación de muestras, seguimiento de pacientes y tareas de prevención y promoción en la comunidad.

En paralelo, se lleva adelante un operativo de “barrido” en toda la localidad, una estrategia intensiva mediante cuadrillas que intervienen de manera integral en cada sector. Esta modalidad permite avanzar al mismo tiempo en la detección de febriles, eliminación de criaderos, aplicación de larvicidas y fumigación inmediata ante situaciones de riesgo, abarcando todas las etapas del ciclo del mosquito y priorizando los barrios con mayor concentración de casos.

En Perico, el municipio replica esta estrategia de intervención territorial, trabajando de manera coordinada con el sistema de salud para el bloqueo de áreas, el control focal y la fumigación, junto al despliegue de los equipos de APS del Hospital Arturo Zabala. Este abordaje permite sostener la vigilancia activa, garantizar el seguimiento de pacientes y reforzar la presencia del Estado en cada sector.

“Desde el Gobierno de Jujuy estamos trabajando codo a codo con cada municipio, poniendo a las personas en el centro de cada decisión. Este despliegue en territorio nos permite llegar a tiempo, acompañar de cerca a cada familia y dar respuestas concretas, organizadas y con mayor capacidad de cuidado para toda la comunidad”, expresó el ministro de Salud, José Manzur.

De acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología, en las últimas jornadas se confirmaron en Jujuy 6 nuevos casos de chikungunya, por lo que se registran un total de 18 personas infectadas en la provincia, con cuadros estables, manifestaciones leves a moderadas, sin requerimiento de internación y bajo seguimiento permanente.

El informe precisa que 4 de los nuevos casos corresponden a Aguas Calientes, 1 a Caimancito y 1 a Yuto; registrándose a la fecha 12 casos en Aguas Calientes, 2 en Perico, 2 en Caimancito, 1 en San Salvador y 1 en Yuto.

La cartera sanitaria recuerda la importancia de sostener las medidas de cuidado en el hogar, eliminando recipientes que acumulen agua, manteniendo patios y jardines limpios y utilizando repelente, especialmente en población vulnerable.

Ante la presencia de fiebre alta y dolor corporal intenso, ya sea articular o muscular, se recomienda realizar la consulta de inmediato, en especial si se registra antecedente de viaje reciente a zonas con circulación activa.

En el sistema público, se puede acudir al CAPS u hospital más cercano o realizar la consulta virtual ingresando en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a domingos de 8 a 20 horas.