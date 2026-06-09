La Secretaría de Niñez aportó herramientas para el abordaje integral de situaciones de violencia

El organismo provincial participó de una jornada impulsada por Seguridad con la premisa de profundizar en conceptos y articular acciones entre instituciones comprometidas con la protección de derechos.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio del Ministerio Desarrollo Humano participó de la jornada “Sinergia en el Abordaje de la Violencia de Género: Trabajemos Juntos en la Protección y Prevención de la Violencia de Género”, organizada por el Ministerio de Seguridad, a través del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, con el objetivo de fortalecer conocimientos y promover el trabajo articulado entre instituciones comprometidas con la protección de derechos.

La actividad contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, quien acompañó esta instancia de formación e intercambio orientada a fortalecer las estrategias de prevención y protección frente a las distintas manifestaciones de violencia.

En representación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la abogada Ileana Leguizamón, integrante del equipo técnico, brindó una exposición destinada a estudiantes de las tecnicaturas y licenciaturas del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, aportando la perspectiva del organismo en relación con la intervención ante situaciones de violencia que involucran a niñas, niños y adolescentes.

Durante su presentación, explicó los circuitos de derivación y articulación que se activan cuando la violencia afecta también a las infancias y adolescencias, destacando la importancia de que los futuros agentes de seguridad conozcan los mecanismos de actuación y coordinación con los organismos de protección para garantizar respuestas oportunas y adecuadas.

Asimismo, se abordó el funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos, las medidas de protección que se implementan ante situaciones de vulneración y los procedimientos de ingreso a dispositivos de cuidado. En este marco, se promovió una reflexión sobre la corresponsabilidad de toda la comunidad en la protección de niñas, niños y adolescentes, resaltando el impacto que cada intervención o alerta puede tener en sus trayectorias de vida.

La capacitación también permitió trabajar sobre nuevas perspectivas vinculadas a las infancias, fomentando la no estigmatización, la importancia de la coparentalidad y el reconocimiento de los distintos adultos referentes en la crianza y el cuidado. Además, se remarcó que el ingreso de niñas, niños y adolescentes a dispositivos de cuidado responde a situaciones de vulnerabilidad y a procesos institucionales previos que no lograron garantizar su permanencia en el centro de vida familiar y comunitario.