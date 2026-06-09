La Comisión de Cultura y Turismo recibió a referentes del Instituto General Arias

En el salón Presidente Raúl Alfonsín, la Comisión de Cultura y Turismo de la Legislatura de Jujuy recibió al presidente del Instituto General Arias, Dr. Isidro Cruz, y al historiador y escritor Lic. Dante Álvarez Dodi, quien presentó su libro Manuel Eduardo Arias, la otra Independencia, una investigación dedicada a la vida y trayectoria del General Manuel Eduardo Arias, uno de los principales protagonistas jujeños de las luchas por la independencia.

La reunión estuvo a cargo de la presidenta de la comisión, diputada Mariela Ortiz, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo el conocimiento histórico sobre las figuras que contribuyeron al proceso emancipador desde el territorio jujeño.

Ortiz explicó que la visita permitió conocer una nueva publicación dedicada a Arias y remarcó la necesidad de seguir incorporando material bibliográfico sobre el prócer, cuya declaración como héroe nacional se encuentra actualmente en gestión ante el Congreso de la Nación. Es muy importante poder seguir sumando bibliografía con respecto a este héroe que hoy se está gestionando también en el Congreso de la Nación, la figura de héroe nacional de General Manuel Eduardo Arias, señaló la legisladora.

Asimismo, indicó que la Legislatura acompaña las distintas actividades organizadas en homenaje al militar jujeño y promueve acciones destinadas a visibilizar el aporte de la provincia durante las guerras por la independencia. En ese sentido, sostuvo que el trabajo articulado con historiadores, instituciones culturales y organismos vinculados al turismo resulta fundamental para fortalecer el reconocimiento de la historia local. Hay que mostrar más estos héroes, muchos de ellos anónimos hasta el día de hoy, pero que han sido protagonistas, afirmó.

La diputada también consideró necesario profundizar las tareas de revisión histórica para recuperar el protagonismo de hombres y mujeres de las provincias que, según expresó, quedaron relegados por visiones centralistas de la historia nacional.

Por su parte, el presidente del Instituto General Arias, Dr. Isidro Cruz, expuso el estado de las gestiones destinadas a lograr el reconocimiento de Manuel Eduardo Arias como héroe nacional. Vinimos a actualizar en lo que va el trámite de la consagración como héroe nacional y a dar todos los fundamentos históricos para que así sea, explicó.

Cruz destacó además la importancia de continuar impulsando acciones que fortalezcan la identidad provincial y el conocimiento de la historia jujeña. Estamos comprometidos trabajando por un prócer jujeño que nos da mucha pertenencia, mucha identidad, expresó. El titular del instituto también recordó que este año se conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Arias y planteó la necesidad de impulsar nuevos reconocimientos institucionales, con la posibilidad de que a futuro se pueda lograr el feriado provincial y nacional, junto con la consagración de héroe nacional.

Durante la reunión, el historiador y escritor Dante Álvarez Dodi entregó ejemplares de su reciente obra a los integrantes de la comisión y explicó que el libro es resultado de una investigación desarrollada durante casi siete años en archivos históricos de Argentina y Bolivia. Es un estudio de investigación que llevó casi siete años, visitando archivos capitulares no solo de Salta y Jujuy, sino también de Suipacha, la Casa de la Moneda y la Casa de la Libertad en Bolivia, detalló.

Según explicó, la publicación propone una revisión histórica sobre la figura de Arias y analiza tanto su actuación militar como los aspectos iconográficos relacionados con su imagen. Es un trabajo bastante completo y que venimos a acompañar gracias al Instituto Arias, afirmó.

Álvarez Dodi anunció además que la presentación oficial de Coronel Manuel Eduardo Arias, la otra Independencia se realizará el próximo 12 de junio en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy, en el marco de las actividades conmemorativas por el 240 aniversario del nacimiento del prócer jujeño.