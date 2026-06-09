Jujuy impulsa la formación para fortalecer entornos deportivos seguros e inclusivos

La propuesta está destinada a dirigentes, entrenadores, profesores y referentes deportivos, con el objetivo de promover espacios de convivencia respetuosa, prevenir situaciones de violencia y fortalecer el rol social de las instituciones deportivas.

El Gobierno de Jujuy lanzó la formación en “Entornos Deportivos Seguros e Inclusivos: Prevención de Violencias y Convivencia Deportiva”, propuesta que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de dirigentes, entrenadores, profesores y referentes deportivos, promoviendo espacios seguros, inclusivos y la construcción de una convivencia respetuosa dentro y fuera de las instituciones deportivas.

La iniciativa, lanzada en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo de Jujuy, comprende un trabajo articulado entre las secretarías de Gestión Pública y Deportes, la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto de Educación Superior Intercultural, la Fundación Educación Emocional e instituciones y referentes deportivos.

En ese marco, la secretaria de Gestión Pública, Natalia Sarapura, destacó el rol del deporte como “herramienta que permite abordajes integrales” y a las instituciones deportivas como “instituciones de contención, inclusión y promotoras de derechos sociales”.

Sarapura celebró la “gran convocatoria” para esta primera cohorte de formación, la cual tendrá una duración de 4 meses con una orientación promoción de derechos, abordaje en inteligencia emocional, concluyendo la misma en la elaboración de un protocolo de abordaje ante diversas situaciones, el cual “vamos a replicar en toda la provincia, con la participación de todas las instituciones intervinientes”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, remarcó que “trabajar la educación emocional desde el deporte, con una mirada integral e inclusiva, es un trabajo que nos involucra a todos”, por lo cual invitó a todas las instituciones interesada a inscribirse para la segunda etapa de formación.

Finalmente, se firmó una Carta de Adhesión y Compromiso junto a los referentes de instituciones deportivas y autoridades, en la cual se establece pautas de trabajo articulado y procedimientos.