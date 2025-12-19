Donación de órganos. Suman 76 los operativos de ablación en Jujuy

La vocación solidaria de la comunidad permite alternativas de recuperación a quienes transitan situaciones críticas de salud.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que recientemente se realizaron en el Hospital Pablo Soria de la ciudad capital, tres nuevos operativos de ablación, posibilitando un total de 76 procedimientos desde el inicio de 2025.

La sensibilización sobre la donación de órganos y su importancia es la clave para afianzar el trabajo conjunto, ya que permite alternativas de recuperación a personas de la provincia y de diferentes puntos del país, de todas las edades, que transitan situaciones críticas de salud y requieren un trasplante de órganos.

La donación de órganos y tejidos constituye un acto solidario y una práctica que el sistema federal de salud desarrolla en cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y calidad.

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIJUY) en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 14 horas o comunicarse al 4221228.