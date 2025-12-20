Cronograma de actividades de la Dirección de Zoonosis

La Dirección de Zoonosis informa a la comunidad el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, que incluyen jornadas de vacunación y registro de animales, además de la atención del quirófano móvil en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.
Lunes 22
- Vacunación y registro:
Josefa Bustamante y Pioneros de Rochdaler, barrio El Balcón, de 9 a 12 horas.
- Quirófano móvil:
O’Higgins 318, barrio Higuerillas, a partir de las 14 horas.
Martes 23
- Quirófano móvil:
Puesto de Salud de Guerrero, desde las 14 horas.
- Vacunación y registro:
Pedro Aráoz 121, Centro Vecinal del barrio 9 de Julio, de 15 a 18 horas.
Miércoles 24
- Quirófano móvil:
Avenida Éxodo 239, Distribuidora Nahir, barrio Luján, desde las 8 horas.
- Vacunación y registro:
Avenida Éxodo 239, Distribuidora Nahir, barrio Luján, de 8 a 11 horas.
Desde el área se invita a los vecinos a acercarse con sus mascotas y colaborar con estas acciones que contribuyen a la prevención de enfermedades y al bienestar animal.
