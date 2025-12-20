Cultura. Sonia Núñez invita a descubrir la técnica de laca vitral en un taller de arte sagrado

Este martes, quien quiera explorar una técnica artística particular tiene cita en Casa Macedonio Graz. Sonia Núñez abre el taller «Sagrada Familia», donde la laca vitral se convierte en herramienta para crear obras con propósito espiritual y aesthetic. Es la clase de propuesta que mezcla técnica, creatividad y reflexión.

Durante la jornada, Núñez comparte cómo trabajar con esta técnica específica, cómo entender los materiales, cómo transformar visiones personales en piezas concretas. El taller incluye todo lo necesario: los materiales están contemplados en el arancel, así que solo hay que llegar con ganas de aprender y crear. Es pensado para el público en general, sin importar experiencia previa.

El taller tiene costo. Para informes y consultas, comunicarse al 3885073000. Una oportunidad para cerrar el año trabajando con las manos y explorando nuevas formas de expresión artística.