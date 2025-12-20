Dirección Provincial de Arquitectura. Obras de recuperación y remodelación en el del Círculo de Periodistas Deportivos

Con obras al 90%, Arquitectura avanza en trabajos finales, sumando otra obra a las cerca de 50 que realizó este año para el campo del deporte en Jujuy.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), a cargo de Horacio Calsina, ejecuta obras de remodelación y recuperación del espacio del Círculo de Periodistas Deportivos, sito en el barrio Cuyaya de la capital provincial.

Los trabajos iniciaron tras la recuperación del edificio por gestiones de la Comisión Directiva, luego de varios años de ocupación. A partir de entonces, se articuló la cooperación entre el Círculo con aportes materiales —donados por distintas instituciones y empresas—, mientras que la DPA dispuso de mano de obra especializada y más materiales necesarios para llevar adelante la intervención.

Las obras contemplaron la recuperación y remodelación del edificio existente. Para ello, Arquitectura avanzó con la refacción de mamposterías, pisos e instalaciones deterioradas, y la incorporación de nuevas instalaciones eléctricas, sanitarias, de desagües pluviales y de gas. Además, construyó nuevas paredes y realizó revoques y trabajos de pintura, junto con la adecuación de espacios internos mediante diversas demoliciones ya concluidas.

Entre otras tareas, también se destacan la refacción de baños, con nuevos cerámicos y equipamiento; la restauración y adhesión de carpinterías; la conformación de un nuevo salón, que permitirá al Círculo contar con un espacio para eventos propios o de terceros; y mejoras en habitaciones; en el exterior continúa los detalles finales del muro perimetral, trabajos de revoque y otras tareas de terminación.

Es de destacar el acompañamiento de la Secretaría de Energía de la Provincia, a cargo de Mario Pizarro, que también sumó kits de materiales eléctricos y la instalación eléctrica interna para la ejecución de obras.