El CAM de San Francisco de Álava cerró el ciclo 2025 de talleres de capacitación

El Centro de Atención Municipal (CAM) del barrio San Francisco de Álava clausuró el ciclo 2025 de talleres de capacitación con la entrega de alrededor de 70 certificados correspondientes a los cursos de Panadería, Cocina, Electricidad Domiciliaria, Auxiliar de Maestra Jardinera y baile gapul. El acto se llevó a cabo en el Salón “Jorge Accame” del barrio 12 de Octubre.

La ceremonia de cierre y entrega de certificados fue presidida por el director de Descentralización de la Secretaría de Desarrollo Humano, Daniel Toconas, quien estuvo acompañado por la subdirectora del organismo, Alejandra Cruz, y el administrador del CAM, José Luis Ochoa.

En la ocasión, Daniel Toconas destacó que los talleres dictados en los Centros de Participación Vecinal (CPV) y en los CAM “ofrecen capacitaciones gratuitas con salida laboral, brindando a los vecinos la posibilidad de formarse y realizar trámites en los espacios municipales de cada barrio”. Asimismo, exhortó a la comunidad a “acercarse a los organismos municipales para informarse sobre los cursos de verano”.

Por su parte, Cruz remarcó que, además de los talleres de capacitación, en el CAM de San Francisco de Álava “se desarrollaron clases de apoyo para estudiantes de nivel primario y secundario, junto a actividades de contención social y formación laboral, que forman parte del trabajo que realiza la Dirección de Descentralización en los CAM y CPV de toda la ciudad durante todo el año”.

“Esto implica brindar una herramienta fundamental para que los vecinos, a partir de los conocimientos adquiridos, puedan generar a futuro una fuente de trabajo”, añadió.

Asimismo, señaló que “cada año aumenta la cantidad de personas interesadas en las capacitaciones. San Francisco de Álava es una zona con diversas problemáticas, pero más allá de ello, la comunidad se acerca al CAM, que funciona como un espacio de contención social para toda la familia”.

“Un cierre de ciclo es importante tanto para quien egresa como para su familia, que acompañó el proceso de formación. Siempre es motivo de agradecimiento poder contar con un espacio municipal que brinda servicios y oportunidades a los vecinos”, expresó Cruz.

Por último, el administrador del CAM, José Luis Ochoa, señaló que “de manera permanente se reciben docentes de distintas especialidades para dictar talleres de capacitación con salida laboral, una política del organismo orientada a generar mano de obra y acompañar a los vecinos en la búsqueda de un sustento para sus hogares”. Además, destacó la importante convocatoria sostenida durante el año y precisó que en esta oportunidad se cerraron los cursos de Panadería, Cocina, Electricidad Domiciliaria, Auxiliar de Maestra Jardinera y baile gapul.

El Centro de Atención Municipal del barrio San Francisco de Álava se encuentra ubicado en calle Santa Victoria 835.

Nota audiovisual: https://youtu.be/wfxPJnXx05s