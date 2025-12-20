Noticias de Jujuy

Llega “Ciudad Emprendedora 2025” con descuentos y propuestas locales para las fiestas

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una nueva edición de Ciudad Emprendedora 2025, que se realizará los días sábado 21 y domingo 22 de diciembre, en el Parque San Martín, alrededor del monumento.

El evento reunirá a numerosos emprendedores y emprendedoras locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos ideales para las celebraciones de fin de año. La propuesta busca fortalecer el comercio local, generar oportunidades para pequeños productores y artesanos, y promover espacios de encuentro para la comunidad.

Como incentivo especial, durante ambas jornadas se aplicará una promoción de Happy Hour, con un 10% de descuento en todos los stands, entre las 17:00 y las 18:00 horas, invitando al público a aprovechar precios especiales y apoyar la producción local.

“Ciudad Emprendedora 2025” se consolida como una iniciativa municipal que impulsa la economía social, fomenta el consumo responsable y permite a las familias jujeñas acceder a productos únicos, elaborados por manos locales, en un entorno recreativo y familiar.

