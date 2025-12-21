Ciudad Emprendedora abrió sus puertas en el Parque San Martín con una propuesta ampliada para las fiestas

Con el monumento al General San Martín como escenario, comenzó una nueva edición de Ciudad Emprendedora en el parque homónimo, una versión ampliada del Patio de Emprendedores Sostenibles. El espacio reúne a más de 180 emprendedores locales de diversos rubros y se consolida como una alternativa para realizar compras navideñas apoyando a la economía local, con música en vivo de Akostumbra2 y stands abiertos hasta el domingo 21, de 15:00 a 22:00 horas.

Este año, el evento incluyó la innovadora presencia de las direcciones de Oficios y Empleos y de Gobernanza Digital, ambas dependientes de la Dirección General de Desarrollo Económico que encabeza Jimena Jurado, bajo la órbita de la Secretaría de Planificación y Ambiente que lidera Adriana Díaz.

Al respecto, la directora de Oficios y Empleos, Silvina Márquez, comentó “fue invitada la Dirección de Oficios y Empleos a participar de Ciudad Emprendedora junto a la Dirección de Gobernanza Dígital; es muy importante para nosotros poder mostrar que tenemos futuros emprendedores que comienzan un camino a través de diversos modelos de negocios que los posiciona en el mercado a través de sus productos y creaciones”.

En igual sentido, Fernando Baca, director de Gobernanza Digital, detalló, “hemos desplegado seis stands para mostrar lo que hacemos, siendo uno de ellos dedicado a la Robótica, que genera mucho interés entre chicos y jóvenes; también el de Punto Digital, que brinda toda la atención de Mi Argentina; otro de los stands está dedicado a la Inteligencia Artificial y a las consolas, con todo lo novedoso; y también mostramos el trabajo con Impresión 3D, Cartelería LED, y Reparación de Celulares y PC”.

En representación de los emprendedores, Francisco Bustamante, se refirió a su paso por los talleres y cómo continúa su camino en el emprendedurismo, “realicé el Taller de Serigrafía y Sublimado en la Dirección de Oficios y Empleos, entre septiembre y octubre, y me dieron la oportunidad de participar en Ciudad Emprendedora y de aprender un poco sobre el camino que siguen los emprendedores por lo que comencé a capacitarme”.

“Mi emprendimiento, Tintas del Norte, ofrece servicios de serigrafía, eminentemente para packaging y bolsas ecológicas para negocios, y realizamos también estampados con en remeras ya que me lo solicitaron para integrantes de grupos de baile y danza, así que lo intenté y ahora estoy investigando profundizando más en este rubro de la Serigrafía”, refirió Bustamante e invitó a los eventuales interesados en sus servicios a contactarlo “por medio de mi página en Instagram, que se llama “Tintas del Norte” o por teléfono al 3884308614″.

Por su parte, Juan Sebastián Villafañe, miembro del equipo de trabajo de Faro del Saber, que encabeza Fernando Baca, brindó detalles sobre la amplia oferta de capacitaciones tecnológicas, “brindamos cursos de Inteligencia Artificial ya que la idea del Punto Digital es integrar toda esta parte de la comunidad, brindar contención y alternativas que podrían convertirse en salidas laborales para emprendedores, y también a los empleados del Municipio”.

“Los cursos de Inteligencia Artificial están destinados a emprendedores para la creación de páginas web y chat box para sus emprendimientos; con los cursos de Impresión 3D, buscamos ofrecer una posible alternativa de salida laboral; hay muchísima demanda con respecto a la IA, que tiene sus desafíos porque no es algo que vaya lento y hay que dejarse llevar ya que cada semana hay nuevas actualizaciones y novedades”, ejemplificó Villafañe e invitó, “estamos en el Faro del Saber, ofrecemos cursos tanto por las mañanas como por las tardes, en los horarios de 8 a 13, y de 13 a 18; pueden encontrarnos en nuestras redes sociales para mayores detalles”.