El intendente Jorge acompañó a las familias en una nueva edición de Ilusión Navidad

El intendente Raúl “Chuli” Jorge participó de la sexta edición de Ilusión Navidad, un espacio de encuentro destinado al disfrute de las familias, que reunió a vecinos y vecinas en el Multiespacio General Arias con una propuesta que incluyó música en vivo, juegos y sorteos.

En la oportunidad, el jefe del Ejecutivo municipal expresó su satisfacción por la amplia convocatoria y destacó la participación de familias de distintos sectores de la ciudad. “Estoy muy contento de ver esta convocatoria junto a toda la familia del sector de General Arias, San Pedrito y de muchos otros barrios que se han acercado, como Alto Comedero, para vivir una gran fiesta en familia”, señaló, y remarcó que “nuestro deber es acompañar toda esta alegría”.

Como en cada edición, el evento ofreció una variada propuesta recreativa y cultural, con espectáculos en vivo, entre los que se destacó la presentación de la Banda Municipal 19 de Abril. En esta oportunidad, además, se sumó el Móvil Gym como una propuesta saludable. Durante la jornada se realizaron sorteos de regalos, entre ellos canastas navideñas y arbolitos completos, y se desarrollaron múltiples actividades destinadas a niños y niñas, con peloteros, castillos inflables y juegos educativos interactivos. La tarde se vivió como un espacio de encuentro, alegría y celebración compartida.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, agradeció el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo y del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia; del presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón; de las distintas direcciones y secretarías de la Municipalidad; y de los comerciantes que oficiaron como sponsors del evento. “Gracias a su colaboración, muchas familias pudieron disfrutar de esta jornada y llevarse un recuerdo muy especial”, concluyó.