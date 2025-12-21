Jujuy fue sede del Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) llevó adelante con total éxito el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Unificada, realizado en la noche de ayer en el Salón Sorteador 304 de la institución, en un clima de celebración, expectativas compartidas y buenos augurios para la comunidad.

El evento, que marcó un hito al desarrollarse por primera vez en la provincia, reunió a autoridades, representantes de las loterías integrantes de Lotería Unificada y público en general, consolidando a Jujuy como escenario de importantes acontecimientos institucionales de alcance regional.

Durante el sorteo, que repartió más de $2.135 millones de pesos en premios los números favorecidos fueron los siguientes:

Asimismo, se realizaron dos sorteos especiales de $11.000.000 cada uno, que beneficiaron a las fracciones N.º 86410 y N.º 28522.

En tanto, al entero N.º 21417 le correspondió como premio un automóvil Fiat Cronos 0 km, uno de los momentos más destacados de la jornada.

El sorteo, el primero de los cuatro extraordinarios de la Lotería Unificada se desarrolló a través de los bolilleros de la lotería de Jujuy, con absoluta normalidad transparencia y rigor institucional, reflejando el espíritu festivo de la época.

Desde Inprojuy, se agradece el acompañamiento de las loterías: La Pampa, Rio Negro, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz especialmente la presencia de acompañaron este importante acontecimiento, y de manera particular a Arturo Suárez, de la Dirección General de Loterías y Quinielas de la provincia de Neuquén quien participo activamente durante todo el proceso organizativo y de fiscalización

Una vez más, Jujuy fue protagonista de nuevas alegrías, consolidándose como sede de eventos que promueven el juego legal, responsable y transparente, reafirmando el compromiso institucional con la comunidad jujeña.