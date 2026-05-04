Sistema público. Se realizaron más de 30.000 prestaciones en el Centro Provincial de Odontología y la guardia en lo que va del año

El servicio concentra una alta demanda y garantiza una respuesta inmediata ante urgencias, con atención las 24 horas, todos los días del año.

La salud bucal es mucho más que una sonrisa. Es parte esencial del bienestar, influye en la alimentación, en la calidad de vida y cumple un rol clave en la prevención de otras enfermedades. En Jujuy esta mirada se sostiene en una decisión clara: fortalecer el acceso y consolidar una red odontológica más cercana a la población.

En ese sentido, el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud, consolidó distintas líneas de acción que hoy muestran resultados concretos.

La Guardia Odontológica Provincial garantiza respuesta inmediata ante urgencias, con atención las 24 horas, todos los días del año. Se trata de un servicio clave dentro de la red, que concentra una alta demanda y resuelve situaciones que no pueden esperar.

En este marco, se atendieron cerca de 30.000 pacientes y se realizaron más de 124.000 prestaciones durante el período 2025, reflejando el volumen y la capacidad de respuesta del sistema.

Además, en lo que va del 2026 lleva más de 30.000 prestaciones y más de 7.000 pacientes atendidos entre el centro provincial y la guardia.

El acceso es de manera directa en el Centro Provincial de Odontología ubicado en el Hospital San Roque o mediante derivación desde hospitales y centros de salud.

Estas acciones no son aisladas, forman parte de una política sanitaria que prioriza la prevención y la atención oportuna.

Este lunes 4 de mayo, se conmemora un nuevo aniversario del Centro Provincial de Odontología con un trabajo que crece junto a la comunidad, consolidándose como un espacio clave de la salud pública jujeña, que continúa brindando soluciones concretas, cercanas y de alta complejidad para miles de familias.

Estos resultados reflejan no solo cifras históricas, sino también el compromiso sostenido de cada equipo de salud que hace posible una atención pública de calidad, con formación continua, tecnología y vocación de servicio. En su 8º aniversario, el CPO reafirma su lugar como una institución clave para Jujuy, entendiendo a la salud bucal como parte fundamental de la salud integral de las personas, con prevención, atención especializada y respuesta permanente para cada comunidad.