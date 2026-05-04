Compromiso con la innovación. Quedó inaugurado un nuevo Punto Digital en Perico

Se trata de un avance en conocimiento y herramientas digitales para fortalecer a las familias, estudiantes y vecinos de Perico.

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización desempeñó un rol clave como articulador para hacer posible la inauguración de un nuevo Punto Digital en la ciudad de Perico, un espacio destinado a fortalecer el desarrollo tecnológico, educativo y social de la comunidad.

El lugar, equipado con computadoras, pantallas LED, insumos tecnológicos, consolas de juegos y proyectores para el espacio de cine, funcionará como ámbito de capacitación y aprendizaje, donde adultos podrán adquirir nuevas habilidades mientras niños y jóvenes se forman jugando y explorando la tecnología. Se trata de un avance en conocimiento y herramientas digitales que fortalece a las familias, estudiantes y vecinos de Perico.

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, destacó el rol como «un puente desde la provincia para facilitar la llegada de la tecnología y hacer posible este tipo de formación». En ese sentido sostuvo que «el mundo actual exige habilidades digitales, y este Punto Digital constituye el espacio adecuado para adquirirlas: un lugar de encuentro y aprendizaje para la comunidad”.

Por su parte, Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, resaltó la importancia “de inaugurar un nuevo Punto Digital en Perico, con equipamiento nuevo y material renovado”. En tanto, Ana Amparo, coordinadora del nuevo espacio, enfatizó: “Esta iniciativa nos permite brindar más cobertura a todas las necesidades de los vecinos, que principalmente tiene que ver con alfabetización digital y capacitaciones”.

Esta inauguración reafirma el compromiso de la provincia con la modernización digital, incorporando un espacio estratégico que fortalece la transformación del Municipio de Perico. El nuevo Punto Digital pone a disposición de la comunidad herramientas innovadoras y tecnología de última generación, orientadas a impulsar el crecimiento local y la inclusión digital de todos los vecinos.