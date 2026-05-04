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Coordinación estratégica. Reunión entre referentes del Ministerio de Salud y Hacienda

Jujuy
Funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy y el Ministerio de Salud de la Provincia.

Durante el encuentro se abordó la necesidad de avanzar en un proyecto para dotar de equipamiento integral al Hospital Orías de Libertador.

Se llevó a cabo una primera reunión de trabajo entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy y el Ministerio de Salud de la Provincia. Durante el encuentro se abordó la necesidad de avanzar en la preparación de un proyecto para dotar de equipamiento integral al Hospital Dr. Oscar Orías, ubicado en Libertador General San Martín.

La jornada contó con la participación del ministro de Salud, José Manzur; el secretario de Salud, Jorge Camacho; el secretario de Egresos Públicos, Fortunato Daher; la secretaria de Programas y Proyectos Estratégicos, Marcela Montiel; y el coordinador ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Pablo Sequeiros Álvarez, entre otros funcionarios.

En la oportunidad se acordó definir las necesidades y elementos requeridos con prioridad alta por parte del Hospital. Así también se asumió el compromiso conjunto para la elaboración de un perfil de propuesta, incluyendo posibles esquemas de implementación y búsqueda de financiamiento.

Desde Hacienda continúan trabajando, a través de la colaboración participativa, con proyectos estratégicos para el bienestar de la comunidad jujeña.

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