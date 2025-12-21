Promoción y prevención. Fiestas de fin de año: recomendaciones para una alimentación saludable

Continuar con hábitos saludables en las celebraciones permite minimizar intoxicaciones, así como trastornos digestivos, gastrointestinales o cardiovasculares.

“En esta época de fiestas y de reuniones es importante saber que podemos flexibilizar nuestros hábitos de alimentación porque está comprobado que cuando compartimos con otras personas, comemos más”, explicó la directora provincial de Nutrición, Florencia Quintana, y agregó que “una alternativa es comer lo que nos gusta y nos da placer en pequeñas cantidades, eligiendo una porción adecuada, algo que se adapta a personas de todas las edades”.

“Una de las técnicas más simples de seguir es guiarnos con la proporción que nos da el plato saludable. Esto significa que la mitad del plato se cubre con verduras, mucho mejor si están crudas, si tienen cáscara, si tienen semillas y si son de colores variados. Luego, un cuarto del plato, se reserva para las proteínas: carne roja, pollo o pescado, huevos o queso descremado. El cuarto restante es para cereales integrales como arroz, fideos o quinoa”, detalló.

Además, indicó que otra pauta sencilla para cada día, es mantener la hidratación correcta. “Tomar agua segura a lo largo de la jornada es fundamental no solo por el tipo de alimentación que se acostumbra en los festejos, sino también por las altas temperaturas”, sostuvo Quintana.

Para personas con obesidad o sobrepeso, “la recomendación es que puedan incorporar alimentos de todos los grupos, eligiendo en especial aquellos nutricionalmente completos”, agregó Quintana. Las legumbres son una gran opción porque aportan fibras, vitaminas, proteínas y minerales: lentejas, porotos, garbanzos pueden integrarse en ensaladas y en cazuelas. Las frutas pueden también ser aliadas: crudas, con semillas, en combinación con gelatina light o en brochette son una excelente opción de postre.

En el caso de personas con diabetes, “es fundamental que no se eliminen todos los alimentos con índice glucémico alto sino más bien combinarlos con opciones proteicas y ricas en fibras”, indicó.

Por último, reiteró que “cuidar nuestras elecciones de alimentación contribuye a nuestro bienestar y a poder disfrutar de los momentos de celebración ya que los excesos, pueden derivar en el requerimiento de atención médica de urgencia, intoxicaciones o complicaciones, especialmente en las personas con enfermedades crónicas u otras patologías de base”.

Antes de los festejos

• Evitar ayunos o dejar de comer previo a una cena o fiesta y durante los días 24 y 31: si esto sucede el apetito aumentará y no se podrá comer con moderación

• Consumir al menos medio plato de verduras en el almuerzo, medio plato en la cena y 2 o 3 frutas por día

• Beber al menos 8 vasos de agua segura

Durante los festejos

• Optar por comidas caseras o elaboradas con alimentos frescos o naturales: son más saludables, económicas y adecuadas a las altas temperaturas de la época

• Limitar solo al brindis el consumo de bebidas alcohólicas

• Consumir aceite crudo como condimento

• Limitar el consumo de golosinas, amasados de pastelería y productos de copetín (palitos salados, papas fritas de paquete, maní saborizado, etc.)

• Elegir una porción de frutos secos y preparaciones con crema de maní para el momento del postre

Luego de los festejos

• Retomar las comidas habituales con verduras, lácteos, carnes magras, frutas, cereales y al menos 8 vasos de agua segura en el transcurso del día

• La mayor parte de la alimentación debe estar compuesta por frutas y verduras: al menos 5 porciones (una porción equivale a medio plato de verduras o una fruta)

• Mantener una vida activa, un peso adecuado y una alimentación saludable ayuda a prevenir enfermedades

• Consumir frutas y verduras a diario disminuye el riesgo de obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares

• Disminuir el consumo de sal previene la hipertensión, enfermedades vasculares y renales, entre otras

• Cocinar las carnes hasta que no queden partes rojas o rosadas en su interior previene las enfermedades transmitidas por alimentos