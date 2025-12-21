Se presentó el anuario estadístico de Cultura y Turismo 2025 con proyección a fortalecer los servicios turísticos

El equipo de la Secretaría de Cultura y Turismo presentó al intendente municipal, Raúl “Chuli” Jorge, el Anuario Estadístico de Cultura y Turismo, en el marco de un ejercicio de balance y cierre del año de la gestión municipal en ambos ámbitos. El informe da cuenta del impacto de las políticas culturales y turísticas en la comunidad, así como del acompañamiento permanente a los sectores involucrados.

Durante el encuentro, también se destacaron tres importantes reconocimientos vinculados a la formación y la calidad de los servicios turísticos, especialmente en la atención que se brinda diariamente en la Oficina de Información Turística. Estos logros son resultado de la planificación y ejecución de acciones y programas orientados a mejorar la experiencia del visitante y fortalecer el desarrollo turístico sostenible de la ciudad.

En ese contexto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge valoró el trabajo realizado por la Secretaría de Cultura y Turismo y subrayó la importancia de contar con este tipo de herramientas de gestión que permiten no solo realizar un balance anual, sino también “proyectar acciones a futuro con una visión estratégica para el desarrollo cultural y turístico de la ciudad”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, señaló: “Hemos presentado el Anuario Estadístico de Cultura y Turismo de la gestión municipal con el objetivo de reflejar un balance y resumen de todo lo trabajado durante el 2025, mostrando el impacto en la comunidad y en los sectores cultural y turístico, con logros, crecimiento y proyección para el próximo año”.

Córdoba explicó además que se trató de “un momento de balance, reflexión y diálogo compartido en un conversatorio junto al intendente, donde se visibilizaron números que reflejan el trabajo de todo un año”. En ese sentido, destacó que “desde el equipo de Cultura tenemos la satisfacción de haber concretado más de 25 festivales y ciclos de música, una cifra que da cuenta del compromiso sostenido con la agenda cultural de la ciudad”.

Asimismo, resaltó el trabajo articulado con los colectivos artísticos locales, así como con artistas y agrupaciones de otras provincias, en el marco de una agenda cultural que da continuidad a lo construido en los últimos años y que se enriquece constantemente con nuevos programas y propuestas.

En materia turística, Córdoba destacó la obtención de tres reconocimientos otorgados por el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, vinculados a la formación y a la calidad turística. “Estos logros reflejan el compromiso y profesionalismo del equipo de Turismo municipal, tanto en la atención brindada en la Oficina de Información Turística como en las acciones y programas desarrollados a lo largo del año para fortalecer la experiencia del visitante”, afirmó.

Además, recordó que a comienzos del año se presentó el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de la ciudad, una herramienta estratégica con visión de mediano plazo que permitirá contar con una hoja de ruta clara para orientar las acciones y fortalecer el sector turístico local.

En tanto, indicó que el director de Cultura presentó los avances del Plan de Gestión Cultural, actualmente en su etapa prefinal, estimando que el documento esté concluido a comienzos del próximo año. “Será una herramienta fundamental para programar y planificar las políticas culturales del municipio en los años venideros”, destacó.

Al respecto, el director de Cultura, Joaquín López, valoró el balance positivo de las políticas culturales del municipio y adelantó que en los primeros meses del próximo año se presentará formalmente el plan de gestión cultural. “Será un instrumento que se sustente en todo lo realizado desde la gestión municipal y que, al mismo tiempo, permita nutrirse de nuevos proyectos culturales, tanto hacia adentro como hacia afuera”, señaló.

Finalmente, López remarcó la necesidad de generar y fortalecer programas estatales que promuevan la construcción colectiva y el desarrollo de las artes en todas sus expresiones. “Es fundamental proyectar políticas públicas que consoliden valores a través de la cultura; por eso debemos seguir apostando desde el Estado a iniciativas que fomenten la creatividad”, concluyó.

Acompañaron a las autoridades la directora de Turismo, Gabriela Canoniero; el equipo de Turismo; y funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

Nota audiovisual: https://youtu.be/5MdFZ47Pt7M