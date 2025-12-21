Trabajo. Desde octubre, Jujuy puso en marcha las Comisiones Médicas para reducir los juicios por riesgos laborales

A partir de un diagnóstico integral de las causas judiciales derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo, el Gobierno de la Provincia, avanzó en la puesta en funcionamiento de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, herramienta clave para el ordenamiento del sistema y la reducción de la judicialización.

“Desde el mes de octubre, las Comisiones Médicas se encuentran plenamente operativas en todo el territorio provincial, con competencia obligatoria para el tratamiento administrativo previo de los reclamos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, señaló el Secretario de Trabajo de la Provincia, Andrés Lazarte

El nivel de litigiosidad registrado en la provincia responde, en gran medida, a procesos acumulados a lo largo del tiempo, razón por la cual la implementación efectiva de estas instancias constituye una respuesta concreta del Estado para canalizar los conflictos por la vía administrativa, técnica y especializada prevista por la normativa vigente.

La consolidación de este esquema fortalece la previsibilidad jurídica, resguarda los derechos de los trabajadores y genera condiciones más estables para el desarrollo de la actividad productiva y el empleo formal en la provincia.