25 años cumplió la celebración de la misa navideña en la Casa de Gobierno

Fue presidida por el Monseñor, César Daniel Fernández, oportunidad en la que pidió al Señor, la bendición para toda la familia jujeña.

El marco de las fiestas de fin de año, se realizó en el ingreso a la casa de gobierno la tradicional misa religiosa en honor a la fiesta navideña, organizado por el personal de la institución.

En la ocasión, el Monseñor Fernández, pidió a la familia, “abrir su corazón y la puerta del hogar” en estas fiestas que se avecinan.

Y culminó solicitando, “bendiciones para todos”.

Por su parte, una de las organizadoras del encuentro la CPN, Lourdes Márquez, recordó que “empezamos hace 25 años con el padre René Ruíz y en la primera presentación nos acompañó la Virgen de la Candelaria de San Pedro”, rememoró.

Y siguió, “la idea es compartir con todos los compañeros una fecha importante”, señaló.

Fueron parte de conmemoración, el coro San Pablo y San Pedro de la capital jujeña. Luego, en el Patio de las Magnolias, se realizó la presentación de la banda de música “19 abril” de la municipalidad de San Salvador de Jujuy.