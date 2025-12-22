Noticias de Jujuy

Dirección Provincial de Arquitectura . Obras de mejora de calles en Altos de la Viña

Jujuy
Las obras se dan desde la Dirección Provincial de Arquitectura.

Las obras ejecutadas por Arquitectura incluyen adoquinado, veredas, desagües y más servicios sobre las calles Garibaldi y Beruti.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), a través de la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), ejecuta obras de tratamiento de calles en el barrio Alto La Viña. Estas ya cuentan con avance del 50% y tienen prevista su finalización para el mes de febrero.

Las intervenciones se desarrollan sobre las calles Garibaldi y Beruti. El proyecto contempla la ejecución de adoquinado, construcción de veredas, obras de desagüe, iluminación, señalética y colocación de bolardos. En particular, sobre calle Beruti se realiza además una obra de desagüe que conecta desde la Ruta Provincial Nº 56 hacia un canal existente.

En términos de superficie, los trabajos incluyen 2.000 metros cuadrados de adoquinado y 1.000 metros cuadrados de veredas.

Las obras se dan para mejorar la circulación vehicular y peatonal, y optimizar las condiciones de escurrimiento pluvial para los vecinos para el ofrecimiento venidero del sector, el Centro Cultural Lola Mora.

